https://sputnik-abkhazia.ru/20230502/kontsert-v-podderzhku-pyatnashki-dast-orkestr-imeni-otara-khuntsariya-v-gudaute-1045611706.html

Концерт в поддержку "Пятнашки" даст оркестр имени Отара Хунцария в Гудауте

Концерт в поддержку "Пятнашки" даст оркестр имени Отара Хунцария в Гудауте

Все собранные средства во время благотворительного концерта оркестра имени Отара Хунцария в Гудауте будут переданы на нужды интернациональной бригады... 02.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-02T18:00+0300

2023-05-02T18:00+0300

2023-05-02T18:00+0300

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СУХУМ, 2 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Благотворительный концерт в поддержку интернациональной бригады "Пятнашка" даст оркестр имени Отара Хунцария в Гудаутском доме культуры в среду, 3 мая.Как рассказал руководитель оркестра Денис Арухаа, все собранные средства с продажи билетов и пожертвований будут направлены на нужды "Пятнашки", которая участвует в специальной военной операции России.Он также добавил, что часть оркестра планирует посетить Донбасс, где проведет небольшой концерт для бойцов интернациональной бригады "Пятнашка".Что касается концертной программы в Гудаутском доме культуры, она состоит из 14 композиций и рассчитана на один час десять минут. В программу входят произведения абхазских композиторов, народные песни и музыка, эстрадная музыка. Всего на сцену выйдут 15 музыкантов и один дирижер.Предстоящий концерт обсудили на еженедельном совещании в администрации Гудаутского района, где сообщили, что стоимость одного билета на взрослого человека составит 500 рублей, для детей – 300 рублей.Глава Гудаутского района Баграт Боджгуа поручил руководителям сельских администраций и госучреждений оповестить население о запланированном культурном мероприятии и постараться самим вместе с членами семьи посетить концерт.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230322/1044794417.html

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