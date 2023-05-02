https://sputnik-abkhazia.ru/20230502/kontsert-v-podderzhku-pyatnashki-dast-orkestr-imeni-otara-khuntsariya-v-gudaute-1045611706.html
Концерт в поддержку "Пятнашки" даст оркестр имени Отара Хунцария в Гудауте
Концерт в поддержку "Пятнашки" даст оркестр имени Отара Хунцария в Гудауте
Все собранные средства во время благотворительного концерта оркестра имени Отара Хунцария в Гудауте будут переданы на нужды интернациональной бригады... 02.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-02T18:00+0300
2023-05-02T18:00+0300
2023-05-02T18:00+0300
в абхазии
гудаута
гудаутский район
абхазия
музыка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/16/1044791630_0:112:1471:939_1920x0_80_0_0_49bad072e5d45839b56b0244a9922c42.jpg
СУХУМ, 2 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Благотворительный концерт в поддержку интернациональной бригады "Пятнашка" даст оркестр имени Отара Хунцария в Гудаутском доме культуры в среду, 3 мая.Как рассказал руководитель оркестра Денис Арухаа, все собранные средства с продажи билетов и пожертвований будут направлены на нужды "Пятнашки", которая участвует в специальной военной операции России.Он также добавил, что часть оркестра планирует посетить Донбасс, где проведет небольшой концерт для бойцов интернациональной бригады "Пятнашка".Что касается концертной программы в Гудаутском доме культуры, она состоит из 14 композиций и рассчитана на один час десять минут. В программу входят произведения абхазских композиторов, народные песни и музыка, эстрадная музыка. Всего на сцену выйдут 15 музыкантов и один дирижер.Предстоящий концерт обсудили на еженедельном совещании в администрации Гудаутского района, где сообщили, что стоимость одного билета на взрослого человека составит 500 рублей, для детей – 300 рублей.Глава Гудаутского района Баграт Боджгуа поручил руководителям сельских администраций и госучреждений оповестить население о запланированном культурном мероприятии и постараться самим вместе с членами семьи посетить концерт.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230322/1044794417.html
гудаута
гудаутский район
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/16/1044791630_35:0:1436:1051_1920x0_80_0_0_fece778f703c27defa63a431bcf55a0a.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
гудаута, гудаутский район, абхазия, музыка
гудаута, гудаутский район, абхазия, музыка
Концерт в поддержку "Пятнашки" даст оркестр имени Отара Хунцария в Гудауте
Все собранные средства во время благотворительного концерта оркестра имени Отара Хунцария в Гудауте будут переданы на нужды интернациональной бригады "Пятнашка".
СУХУМ, 2 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Благотворительный концерт в поддержку интернациональной бригады "Пятнашка" даст оркестр имени Отара Хунцария в Гудаутском доме культуры в среду, 3 мая.
Как рассказал руководитель оркестра Денис Арухаа, все собранные средства с продажи билетов и пожертвований будут направлены на нужды "Пятнашки", которая участвует в специальной военной операции России.
"Изначально мы планировали отправить им собранные деньги, но командир "Пятнашки" посоветовал на эти деньги приобрести нужные для бойцов товары. Исходя из того, какая сумма соберется, мы решим, что именно это будет. Возможно, купим для них продукты питания или же элементы экипировки", - уточнил Арухаа.
Он также добавил, что часть оркестра планирует посетить Донбасс, где проведет небольшой концерт для бойцов интернациональной бригады "Пятнашка".
Что касается концертной программы в Гудаутском доме культуры, она состоит из 14 композиций и рассчитана на один час десять минут. В программу входят произведения абхазских композиторов, народные песни и музыка, эстрадная музыка. Всего на сцену выйдут 15 музыкантов и один дирижер.
Аналогичный благотворительный концерт в поддержки "Пятнашки" прошел в Абхазской Государственной филармонии 27 апреля. Арухаа с сожалением отметил, что посетителей этого события было немного и удалось продать всего 37 билетов. В общей сложности собрали 40 тысяч рублей, включая пожертвования.
Предстоящий концерт обсудили на еженедельном совещании в администрации Гудаутского района, где сообщили, что стоимость одного билета на взрослого человека составит 500 рублей, для детей – 300 рублей.
Глава Гудаутского района Баграт Боджгуа поручил руководителям сельских администраций и госучреждений оповестить население о запланированном культурном мероприятии и постараться самим вместе с членами семьи посетить концерт.