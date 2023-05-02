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https://sputnik-abkhazia.ru/20230502/neskolko-klassov-v-shkolakh-i-grupp-v-detsadakh-gudautskogo-rayona-zakryli-iz-za-skarlatiny-1045605471.html
Несколько классов в школах и групп в детсадах Гудаутского района закрыли из-за скарлатины
Несколько классов в школах и групп в детсадах Гудаутского района закрыли из-за скарлатины
Всего с начала 2023 года скарлатиной в Гудаутском районе заразилось 87 человек. 02.05.2023, Sputnik Абхазия
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ГУДАУТА, 2 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Несколько классов в школах и групп в детсадах закрыли из-за скарлатины в Гудаутском районе, сказала на еженедельном совещании в администрации главный санитарный врач района Инга Чанба. Она уточнила, что проведение занятий временно приостановлено в нескольких классах ачандарской школы, в средней школе №1, а также в младших группах детсадов №1, №2, №3, №5 и в одной из старших групп детского сада в Новом Афоне. Всего с января 2023 года скарлатина была выявлена у 87 детей в Гудаутском районе. В прошлом апреле такой диагноз был поставлен 27 детям. По словам Чанба, существует проблема с нехваткой экспресс-тестов на скарлатину. Районная СЭС закупила 40 тестов по 450 рублей, и все они были переданы в Гудаутскую ЦРБ. В аптеках они стоят 1000 рублей, но их быстро раскупают.Она также подчеркнула, что из-за нехватки тест-систем медикам приходится ставить диагнозы на основании клинических симптомов. По наблюдениям главного санитарного врача района, иммунитет у детей в наши дни ослаблен, противостоять вирусам организму сложно. Токсины, которые вырабатываются в организме пациентов при скарлатине, поражают, в первую очередь, почки и сердечные мышцы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230408/glavnyy-sanvrach-rasskazala-o-situatsii-so-skarlatinoy-v-abkhazii-1045162522.html
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абхазия, гудаутский район, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии, медицина
абхазия, гудаутский район, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии, медицина

Несколько классов в школах и групп в детсадах Гудаутского района закрыли из-за скарлатины

13:45 02.05.2023 (обновлено: 14:50 02.05.2023)
© Sputnik / Леон Адлейба Капельница
Капельница - Sputnik Абхазия, 1920, 02.05.2023
© Sputnik / Леон Адлейба
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Всего с начала 2023 года скарлатиной в Гудаутском районе заразилось 87 человек.
ГУДАУТА, 2 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Несколько классов в школах и групп в детсадах закрыли из-за скарлатины в Гудаутском районе, сказала на еженедельном совещании в администрации главный санитарный врач района Инга Чанба.
Она уточнила, что проведение занятий временно приостановлено в нескольких классах ачандарской школы, в средней школе №1, а также в младших группах детсадов №1, №2, №3, №5 и в одной из старших групп детского сада в Новом Афоне.

"Если ребенок заболевает скарлатиной, то он уходит на самоизоляцию на 21 день. Если в классе или группе заболело несколько человек, то класс отправляют на карантин в течение семи дней", – объяснила Чанба.

Всего с января 2023 года скарлатина была выявлена у 87 детей в Гудаутском районе. В прошлом апреле такой диагноз был поставлен 27 детям.
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По словам Чанба, существует проблема с нехваткой экспресс-тестов на скарлатину. Районная СЭС закупила 40 тестов по 450 рублей, и все они были переданы в Гудаутскую ЦРБ. В аптеках они стоят 1000 рублей, но их быстро раскупают.
Она также подчеркнула, что из-за нехватки тест-систем медикам приходится ставить диагнозы на основании клинических симптомов.
По наблюдениям главного санитарного врача района, иммунитет у детей в наши дни ослаблен, противостоять вирусам организму сложно.
Токсины, которые вырабатываются в организме пациентов при скарлатине, поражают, в первую очередь, почки и сердечные мышцы.
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