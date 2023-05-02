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Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 мая
Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 мая
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле повышенного давления. 02.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-02T19:30+0300
2023-05-02T19:30+0300
2023-05-02T20:04+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 2 мая - Sputnik. В среду, 3 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 40-60%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 3 мая
19:30 02.05.2023 (обновлено: 20:04 02.05.2023)
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле повышенного давления.
СУХУМ, 2 мая - Sputnik. В среду, 3 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность, местами возможен слабый дождь, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 40-60%.