https://sputnik-abkhazia.ru/20230503/aslan-bzhaniya-provel-vstrechu-s-aleksandrom-novakom-v-stavropolskom-krae-1045625053.html

Аслан Бжания провел встречу с Александром Новаком в Ставропольском крае

Аслан Бжания провел встречу с Александром Новаком в Ставропольском крае

Во встрече также принимали участие вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и министр экономики России Максим Решетников. 03.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-03T19:39+0300

2023-05-03T19:39+0300

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СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился в вице-премьером российского правительства Александром Новаком в рамках Кавказской инвестиционной выставки в Минводах. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Стороны обсудили проблемы энергетической отрасли Абхазии, реконструкцию сухумского аэропорта и другие актуальные вопросы. Абхазская делегация во главе с президентом республики отбыла в Ставропольский край для участия в первой Кавказской инвестиционной выставке во вторник, 2 мая. Там у Аслана Бжания пройдет ряд встреч с руководителями федеральных органов власти, крупных корпораций и главами субъектов, входящих в СКФО.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230503/prezident-abkhazii-priglasil-alana-gagloeva-v-respubliku-1045623564.html

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