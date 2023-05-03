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Аслан Бжания провел встречу с Александром Новаком в Ставропольском крае
Аслан Бжания провел встречу с Александром Новаком в Ставропольском крае
Во встрече также принимали участие вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и министр экономики России Максим Решетников. 03.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-03T19:39+0300
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СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился в вице-премьером российского правительства Александром Новаком в рамках Кавказской инвестиционной выставки в Минводах. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Стороны обсудили проблемы энергетической отрасли Абхазии, реконструкцию сухумского аэропорта и другие актуальные вопросы. Абхазская делегация во главе с президентом республики отбыла в Ставропольский край для участия в первой Кавказской инвестиционной выставке во вторник, 2 мая. Там у Аслана Бжания пройдет ряд встреч с руководителями федеральных органов власти, крупных корпораций и главами субъектов, входящих в СКФО.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230503/prezident-abkhazii-priglasil-alana-gagloeva-v-respubliku-1045623564.html
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Аслан Бжания провел встречу с Александром Новаком в Ставропольском крае
19:39 03.05.2023 (обновлено: 20:10 03.05.2023)
Во встрече также принимали участие вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган и министр экономики России Максим Решетников.
СУХУМ, 3 мая - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания встретился в вице-премьером российского правительства Александром Новаком в рамках Кавказской инвестиционной выставки в Минводах. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Стороны обсудили проблемы энергетической отрасли Абхазии, реконструкцию сухумского аэропорта и другие актуальные вопросы.
Абхазская делегация во главе с президентом республики отбыла в Ставропольский край для участия в первой Кавказской инвестиционной выставке во вторник, 2 мая. Там у Аслана Бжания пройдет ряд встреч с руководителями федеральных органов власти, крупных корпораций и главами субъектов, входящих в СКФО.