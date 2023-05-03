https://sputnik-abkhazia.ru/20230503/prezident-abkhazii-priglasil-alana-gagloeva-v-respubliku-1045623564.html

Президент Абхазии пригласил Алана Гаглоева в республику

Президент Абхазии пригласил Алана Гаглоева в республику

Встреча президентов Абхазии и Южной Осетии проходила в рамках Кавказской инвестиционной выставки в Минеральных Водах, которая продлится до 4 мая. 03.05.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым и пригласил югоосетинского коллегу посетить республику с визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента.На встрече Бжания отметил теплый прием абхазской делегации во время дней культуры Абхазии в Цхинвале, которые проходили 5 и 6 апреля."Большое Вам спасибо за теплый прием. Я считаю, что такого рода контакты должны быть продолжены. Это очень важно. Пользуясь случаем, хотел бы пригласить Вас в Абхазию. Мы готовы Вас принять в любое удобное для Вас время", – сказал он.В свою очередь, югоосетинский президент подчеркнул, что две республики связаны одной судьбой, и в ответ пригласил Аслана Бжания в Цхинвал."Нам вместе пришлось пройти через трудности, в этом году Республика Южная Осетия и Республика Абхазия отмечают 15-летие со дня признания Российской Федерацией государственной независимости наших республик. Для нас это очень значимая дата, ведь мы с вами хорошо знаем цену мирной жизни", - сказал он.Кроме того, главы двух республик обсудили ряд вопросов по укреплению межгосударственных отношений и дружественных связей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230503/dni-yugoosetinskoy-kultury-proydut-v-abkhazii-1045622576.html

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