https://sputnik-abkhazia.ru/20230503/bolee-pyatisot-uchebnikov-peredalo-rossotrudnichestvo-arakichskoy-shkole-1045619677.html

Более пятисот учебников передало Россотрудничество аракичской школе

Более пятисот учебников передало Россотрудничество аракичской школе

Здание школы в селе Аракич сильно пострадало во время пожара 23 марта 2023 года. 03.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-03T16:34+0300

2023-05-03T16:34+0300

2023-05-03T16:39+0300

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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Представительство Россотрудничества в Абхазии передало средней общеобразовательной школе села Аракич 576 книг. Об этом сообщает пресс-служба представительства.23 марта в школе села Аракич Очамчырского района произошел пожар. Учебное заведение практически полностью выгорело и стало непригодным для проведения занятий.После весенних каникул 76 "погорельцев" и их учителей приняли в атарской школе. Они учатся там, пока в их школе идут ремонтно-восстановительные работы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230404/pomoch-po-sosedski-kak-atarskaya-shkola-prinyala-pogoreltsev-iz-arakicha-1045041248.html

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