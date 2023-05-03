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Более пятисот учебников передало Россотрудничество аракичской школе
Более пятисот учебников передало Россотрудничество аракичской школе
Здание школы в селе Аракич сильно пострадало во время пожара 23 марта 2023 года. 03.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-03T16:34+0300
2023-05-03T16:34+0300
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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Представительство Россотрудничества в Абхазии передало средней общеобразовательной школе села Аракич 576 книг. Об этом сообщает пресс-служба представительства.23 марта в школе села Аракич Очамчырского района произошел пожар. Учебное заведение практически полностью выгорело и стало непригодным для проведения занятий.После весенних каникул 76 "погорельцев" и их учителей приняли в атарской школе. Они учатся там, пока в их школе идут ремонтно-восстановительные работы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230404/pomoch-po-sosedski-kak-atarskaya-shkola-prinyala-pogoreltsev-iz-arakicha-1045041248.html
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Более пятисот учебников передало Россотрудничество аракичской школе
16:34 03.05.2023 (обновлено: 16:39 03.05.2023)
Здание школы в селе Аракич сильно пострадало во время пожара 23 марта 2023 года.
СУХУМ, 3 мая – Sputnik. Представительство Россотрудничества в Абхазии передало средней общеобразовательной школе села Аракич 576 книг. Об этом сообщает пресс-служба представительства.
Среди книг учебники по математике, физике, русскому языку и литературе, рабочие тетради, словари, а также художественные произведения. Эти материалы будут использованы для улучшения качества обучения школьников.
23 марта в школе села Аракич Очамчырского района произошел пожар. Учебное заведение практически полностью выгорело и стало непригодным для проведения занятий.
После весенних каникул 76 "погорельцев" и их учителей приняли в атарской школе. Они учатся там, пока в их школе идут ремонтно-восстановительные работы.