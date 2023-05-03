https://sputnik-abkhazia.ru/20230503/dni-yugoosetinskoy-kultury-proydut-v-abkhazii-1045622576.html
Дни югоосетинской культуры пройдут в Абхазии
Дни югоосетинской культуры пройдут в Абхазии
В рамках дней культуры зрители смогут посмотреть спектакль "Черная бурка" и выступление ансамбля "Симд". 03.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-03T17:11+0300
2023-05-03T17:11+0300
2023-05-03T17:11+0300
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СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Дни культуры Южной Осетии пройдут в Абхазии с 30 мая по 2 июня, сообщает пресс-служба Министерства культуры республики."Проведение Дней культуры – важный шаг для расширения гуманитарного диалога и укрепления мира", - подчеркнул глава Минкульта Даур Кове и добавил, что такие обмены позволят жителям двух государств поближе познакомиться с традициями, историей и культурой двух братских народов.Официальное открытие Дней культуры пройдет 31 мая в Абхазском драмтеатре имени Самсона Чанба. Там покажут спектакль Государственного драматического театра имени Коста Хетагурова "Черная Бурка" по мотивам притчи Геора Хугаева.А 1 июня на сцене филармонии выступит Государственный ансамбль Южной Осетии "Симд".Начало обоих мероприятий - 18:00. Вход свободный.Дни культуры Абхазии состоялись в столице Южной Осетии Цхинвале 5-6 апреля 2023 года. Для участия в мероприятиях в братскую республику направились труппа Абхазского Молодежного театра со спектаклем "Третий день войны" по мотивам рассказов Шалодии Аджинджал и Госансамбль песни и танца. Возглавлял делегацию министр культуры республики Даур Кове.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230407/kultura-abkhazii-v-yuzhnoy-osetii-pesni-i-tantsy--1045131436.html
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абхазия, новости, культура
абхазия, новости, культура
Дни югоосетинской культуры пройдут в Абхазии
В рамках дней культуры зрители смогут посмотреть спектакль "Черная бурка" и выступление ансамбля "Симд".
СУХУМ, 3 мая - Sputnik.
Дни культуры Южной Осетии пройдут в Абхазии с 30 мая по 2 июня, сообщает
пресс-служба Министерства культуры республики.
"Проведение Дней культуры – важный шаг для расширения гуманитарного диалога и укрепления мира", - подчеркнул глава Минкульта Даур Кове и добавил, что такие обмены позволят жителям двух государств поближе познакомиться с традициями, историей и культурой двух братских народов.
Официальное открытие Дней культуры пройдет 31 мая в Абхазском драмтеатре имени Самсона Чанба. Там покажут спектакль Государственного драматического театра имени Коста Хетагурова "Черная Бурка" по мотивам притчи Геора Хугаева.
А 1 июня на сцене филармонии выступит Государственный ансамбль Южной Осетии "Симд".
Начало обоих мероприятий - 18:00. Вход свободный.
Дни культуры Абхазии состоялись в столице Южной Осетии Цхинвале 5-6 апреля 2023 года. Для участия в мероприятиях в братскую республику направились труппа Абхазского Молодежного театра со спектаклем "Третий день войны" по мотивам рассказов Шалодии Аджинджал и Госансамбль песни и танца. Возглавлял делегацию министр культуры республики Даур Кове.