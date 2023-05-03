https://sputnik-abkhazia.ru/20230503/kiev-pytalsya-atakovat-dronami-kremlevskuyu-rezidentsiyu-putina-1045620497.html

Киев пытался атаковать дронами кремлевскую резиденцию Путина

Киев пытался атаковать дронами кремлевскую резиденцию Путина

Уточняется, что Владимир Путин в ходе атаки не пострадал, график его работы не изменился. 03.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-03T15:02+0300

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СУХУМ, 3 мая – Sputnik. В ночь со 2 на 3 мая Украина пыталась атаковать кремлевскую резиденцию президента России с помощью беспилотников. Об этом сообщает администрация главы государства. "Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", — говорится в публикации.Действия украинских военнослужащих были расценены как спланированная террористическая акция и покушение на главу государства накануне Дня Победы и парада 9 мая. Кремль уточняет, что российская сторона "оставляет за собой право ответить на это нападение где и когда посчитает нужным".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230501/vooruzhennye-sily-rossii-nanesli-raketnyy-udar-po-obektam-vpk-ukrainy-1045580340.html

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