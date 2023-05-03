https://sputnik-abkhazia.ru/20230503/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-4-maya-1045624478.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 4 мая

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 4 мая

Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле повышенного давления. 03.05.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 3 мая - Sputnik. В четверг, 4 мая, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +6°С до +11°С, днем от +14°С до 19°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 40-60%.

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абхазия, погода в абхазии