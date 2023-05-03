https://sputnik-abkhazia.ru/20230503/semero-chelovek-zaderzhany-po-podozreniyu-v-organizatsii-teraktov-v-krymu-1045617079.html
Семеро человек задержаны по подозрению в организации терактов в Крыму
Семеро человек задержаны по подозрению в организации терактов в Крыму
Среди задержанных есть граждане России и Украины, еще один - гражданин Украины и Болгарии. Они уже дали признательные показания. 03.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-03T11:35+0300
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СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали семерых человек по подозрению в планировании терактов на территории Крыма. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Непосредственным заказчиком убийств чиновников был назван офицер украинской разведки, замглавы офиса президента Зеленского Роман Машовец.В ходе обысков у задержанных обнаружили пять самодельных взрывных устройств, пластинчатые взрывчатые вещества общей массой около шести килограммов, электродетонаторы и механизмы для приведения бомб в действие, трекеры для слежки за высокопоставленными лицами и средства связи для общений с кураторами из Украины.Компоненты для взрывных устройств поставлялись в Россию по контрабандному каналу, организованному украинскими спецслужбами. Посылки шли из Болгарии через Турцию и Грузию и были закамуфлированы под бытовые электроплиты. Через территорию страны переправка осуществлялась через компании "СДЭК" и "Возовоз".В рамках расследования было установлено, что взрывчатка идентична той, что использовалась для подрыва железной дороги в Крыму в феврале этого года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220223/v-krymu-predotvratili-terakt-1037734507.html
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Семеро человек задержаны по подозрению в организации терактов в Крыму
11:35 03.05.2023 (обновлено: 11:42 03.05.2023)
Среди задержанных есть граждане России и Украины, еще один - гражданин Украины и Болгарии. Они уже дали признательные показания.
СУХУМ, 3 мая - Sputnik.
Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали семерых человек по подозрению в планировании терактов на территории Крыма. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
Жертвами терактов должны были стать глава Крыма Сергей Аксенов, председатель Парламента Владимир Константинов и мэр Ялты Янина Павленко, кроме того, должны были быть уничтожены "элементы транспортной инфраструктуры полуострова".
Непосредственным заказчиком убийств чиновников был назван офицер украинской разведки, замглавы офиса президента Зеленского Роман Машовец.
В ходе обысков у задержанных обнаружили пять самодельных взрывных устройств, пластинчатые взрывчатые вещества общей массой около шести килограммов, электродетонаторы и механизмы для приведения бомб в действие, трекеры для слежки за высокопоставленными лицами и средства связи для общений с кураторами из Украины.
Компоненты для взрывных устройств поставлялись в Россию по контрабандному каналу, организованному украинскими спецслужбами. Посылки шли из Болгарии через Турцию и Грузию и были закамуфлированы под бытовые электроплиты. Через территорию страны переправка осуществлялась через компании "СДЭК" и "Возовоз".
В рамках расследования было установлено, что взрывчатка идентична той, что использовалась для подрыва железной дороги в Крыму в феврале этого года.