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Акция "Волонтеры Победы Абхазии" прошла в Сухуме
Акция "Волонтеры Победы Абхазии" прошла в Сухуме
Мероприятие организовал "Центр правозащиты российских граждан" в Абхазии при поддержке культурного фонда "Платформа", организации "Гулрыпш. Русское... 04.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-04T20:43+0300
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СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Акция "Волонтеры Победы Абхазии", приуроченная к 78-летию победы в Великой Отечественной войне прошла в Сухуме, сообщает Ассоциация российских соотечественников."Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память тех, кто сражался на полях Великой Отечественной войны за мир против фашизма. Мы рады приветствовать нашу молодёжь, которая неравнодушна к этим событиям и сохраняет историческую память. Спасибо вам", - сказала организатор акции Елена Жилинская.Участники возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату, прочитали стихотворения и спели песни военных лет. После этого они направились в Национальную библиотеку, где открылась выставка "Абхазия в годы Великой Отечественной войны", прошла встреча с ветераном ОВНА Давидом Пилия, был организован показ фильма "Поиск", повествующий об уроженцах республики, ставших узниками концлагерей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230502/bumazhnye-korabliki-zapustili-v-more-v-abkhazii-v-pamyat-o-pogibshikh-v-odesse-v-2014-godu-1045610833.html
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абхазия, новости, великая отечественная война

Акция "Волонтеры Победы Абхазии" прошла в Сухуме

20:43 04.05.2023
© Foto / Ассоциация российских соотечественниковАкция "Волонтеры Победы Абхазии", приуроченная к 78-летию Победы в ВОВ, прошла в Сухуме
Акция Волонтеры Победы Абхазии, приуроченная к 78-летию Победы в ВОВ, прошла в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 04.05.2023
© Foto / Ассоциация российских соотечественников
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Мероприятие организовал "Центр правозащиты российских граждан" в Абхазии при поддержке культурного фонда "Платформа", организации "Гулрыпш. Русское содружество", администрации Гулрыпшского района и Ассоциации российских соотечественников.
СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Акция "Волонтеры Победы Абхазии", приуроченная к 78-летию победы в Великой Отечественной войне прошла в Сухуме, сообщает Ассоциация российских соотечественников.
В ней приняли участие студенты АГУ, школьники из Ткуарчала, Гала и Кутола, представители молодежной организации "Аԥеиԥш" ("Будущее" - прим.ред), российские соотечественники.
"Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память тех, кто сражался на полях Великой Отечественной войны за мир против фашизма. Мы рады приветствовать нашу молодёжь, которая неравнодушна к этим событиям и сохраняет историческую память. Спасибо вам", - сказала организатор акции Елена Жилинская.
© Foto / Ассоциация российских соотечественниковАкция "Волонтеры Победы Абхазии", приуроченная к 78-летию Победы в ВОВ, прошла в Сухуме
Акция Волонтеры Победы Абхазии, приуроченная к 78-летию Победы в ВОВ, прошла в Сухуме - Sputnik Абхазия
1/3
© Foto / Ассоциация российских соотечественников
Акция "Волонтеры Победы Абхазии", приуроченная к 78-летию Победы в ВОВ, прошла в Сухуме
© Foto / Ассоциация российских соотечественниковАкция "Волонтеры Победы Абхазии", приуроченная к 78-летию Победы в ВОВ, прошла в Сухуме
Акция Волонтеры Победы Абхазии, приуроченная к 78-летию Победы в ВОВ, прошла в Сухуме - Sputnik Абхазия
2/3
© Foto / Ассоциация российских соотечественников
Акция "Волонтеры Победы Абхазии", приуроченная к 78-летию Победы в ВОВ, прошла в Сухуме
© Foto / Ассоциация российских соотечественниковАкция "Волонтеры Победы Абхазии", приуроченная к 78-летию Победы в ВОВ, прошла в Сухуме
Акция Волонтеры Победы Абхазии, приуроченная к 78-летию Победы в ВОВ, прошла в Сухуме - Sputnik Абхазия
3/3
© Foto / Ассоциация российских соотечественников
Акция "Волонтеры Победы Абхазии", приуроченная к 78-летию Победы в ВОВ, прошла в Сухуме
1/3
© Foto / Ассоциация российских соотечественников
Акция "Волонтеры Победы Абхазии", приуроченная к 78-летию Победы в ВОВ, прошла в Сухуме
2/3
© Foto / Ассоциация российских соотечественников
Акция "Волонтеры Победы Абхазии", приуроченная к 78-летию Победы в ВОВ, прошла в Сухуме
3/3
© Foto / Ассоциация российских соотечественников
Акция "Волонтеры Победы Абхазии", приуроченная к 78-летию Победы в ВОВ, прошла в Сухуме
Участники возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату, прочитали стихотворения и спели песни военных лет.
После этого они направились в Национальную библиотеку, где открылась выставка "Абхазия в годы Великой Отечественной войны", прошла встреча с ветераном ОВНА Давидом Пилия, был организован показ фильма "Поиск", повествующий об уроженцах республики, ставших узниками концлагерей.
В Абхазии прошла акция Сухум - Одесса, посвященная памяти погибших в Одессе 2 мая 2014 года. - Sputnik Абхазия, 1920, 02.05.2023
Бумажные кораблики запустили в море в Абхазии в память о погибших в Одессе в 2014 году
2 мая, 17:31
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