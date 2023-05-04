Акция "Волонтеры Победы Абхазии" прошла в Сухуме
© Foto / Ассоциация российских соотечественниковАкция "Волонтеры Победы Абхазии", приуроченная к 78-летию Победы в ВОВ, прошла в Сухуме
© Foto / Ассоциация российских соотечественников
Мероприятие организовал "Центр правозащиты российских граждан" в Абхазии при поддержке культурного фонда "Платформа", организации "Гулрыпш. Русское содружество", администрации Гулрыпшского района и Ассоциации российских соотечественников.
СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Акция "Волонтеры Победы Абхазии", приуроченная к 78-летию победы в Великой Отечественной войне прошла в Сухуме, сообщает Ассоциация российских соотечественников.
В ней приняли участие студенты АГУ, школьники из Ткуарчала, Гала и Кутола, представители молодежной организации "Аԥеиԥш" ("Будущее" - прим.ред), российские соотечественники.
"Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память тех, кто сражался на полях Великой Отечественной войны за мир против фашизма. Мы рады приветствовать нашу молодёжь, которая неравнодушна к этим событиям и сохраняет историческую память. Спасибо вам", - сказала организатор акции Елена Жилинская.
© Foto / Ассоциация российских соотечественниковАкция "Волонтеры Победы Абхазии", приуроченная к 78-летию Победы в ВОВ, прошла в Сухуме
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© Foto / Ассоциация российских соотечественников
Акция "Волонтеры Победы Абхазии", приуроченная к 78-летию Победы в ВОВ, прошла в Сухуме
© Foto / Ассоциация российских соотечественниковАкция "Волонтеры Победы Абхазии", приуроченная к 78-летию Победы в ВОВ, прошла в Сухуме
2/3
© Foto / Ассоциация российских соотечественников
Акция "Волонтеры Победы Абхазии", приуроченная к 78-летию Победы в ВОВ, прошла в Сухуме
© Foto / Ассоциация российских соотечественниковАкция "Волонтеры Победы Абхазии", приуроченная к 78-летию Победы в ВОВ, прошла в Сухуме
3/3
© Foto / Ассоциация российских соотечественников
Акция "Волонтеры Победы Абхазии", приуроченная к 78-летию Победы в ВОВ, прошла в Сухуме
1/3
© Foto / Ассоциация российских соотечественников
Акция "Волонтеры Победы Абхазии", приуроченная к 78-летию Победы в ВОВ, прошла в Сухуме
2/3
© Foto / Ассоциация российских соотечественников
Акция "Волонтеры Победы Абхазии", приуроченная к 78-летию Победы в ВОВ, прошла в Сухуме
3/3
© Foto / Ассоциация российских соотечественников
Акция "Волонтеры Победы Абхазии", приуроченная к 78-летию Победы в ВОВ, прошла в Сухуме
Участники возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату, прочитали стихотворения и спели песни военных лет.
После этого они направились в Национальную библиотеку, где открылась выставка "Абхазия в годы Великой Отечественной войны", прошла встреча с ветераном ОВНА Давидом Пилия, был организован показ фильма "Поиск", повествующий об уроженцах республики, ставших узниками концлагерей.