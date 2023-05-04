https://sputnik-abkhazia.ru/20230504/aktsiya-volontery-pobedy-abkhazii-proshla-v-sukhume-1045640082.html

Акция "Волонтеры Победы Абхазии" прошла в Сухуме

Акция "Волонтеры Победы Абхазии" прошла в Сухуме

Мероприятие организовал "Центр правозащиты российских граждан" в Абхазии при поддержке культурного фонда "Платформа", организации "Гулрыпш. Русское... 04.05.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Акция "Волонтеры Победы Абхазии", приуроченная к 78-летию победы в Великой Отечественной войне прошла в Сухуме, сообщает Ассоциация российских соотечественников."Сегодня мы собрались здесь, чтобы почтить память тех, кто сражался на полях Великой Отечественной войны за мир против фашизма. Мы рады приветствовать нашу молодёжь, которая неравнодушна к этим событиям и сохраняет историческую память. Спасибо вам", - сказала организатор акции Елена Жилинская.Участники возложили цветы к памятнику Неизвестному солдату, прочитали стихотворения и спели песни военных лет. После этого они направились в Национальную библиотеку, где открылась выставка "Абхазия в годы Великой Отечественной войны", прошла встреча с ветераном ОВНА Давидом Пилия, был организован показ фильма "Поиск", повествующий об уроженцах республики, ставших узниками концлагерей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230502/bumazhnye-korabliki-zapustili-v-more-v-abkhazii-v-pamyat-o-pogibshikh-v-odesse-v-2014-godu-1045610833.html

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