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Более 400 миллионов рублей налогов было собрано в Абхазии за апрель 2023 года
Более 400 миллионов рублей налогов было собрано в Абхазии за апрель 2023 года
За четыре месяца 2023 года в бюджет было собрано 1,2 миллиарда рублей при плане в 913,6 миллиона. 04.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-04T12:02+0300
2023-05-04T13:08+0300
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СУХУМ, 4 мая – Sputnik. За апрель 2023 года в бюджет Абхазии поступило 404,3 миллиона рублей налогов, сообщает Министерство по налогам и сборам республики.Согласно плану ведомства, в прошедшем месяце нужно было собрать 258,7 миллиона рублей. Таким образом, план был перевыполнен на 56%.Не выполнен был план в Очамчырском районе - за апрель там было собрано менее половины запланированной суммы.Самые высокие показатели в прошедшем месяце - у Гагрского района. Там план по налоговым сборам был перевыполнен более чем в два раза.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/ispolnenie-byudzheta-i-dolgi-nad-chem-rabotaet-nalogovaya-sluzhba-abkhazii-1044944952.html
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новости, абхазия, налоги
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Более 400 миллионов рублей налогов было собрано в Абхазии за апрель 2023 года

12:02 04.05.2023 (обновлено: 13:08 04.05.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Деньги
Деньги - Sputnik Абхазия, 1920, 04.05.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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За четыре месяца 2023 года в бюджет было собрано 1,2 миллиарда рублей при плане в 913,6 миллиона.
СУХУМ, 4 мая – Sputnik. За апрель 2023 года в бюджет Абхазии поступило 404,3 миллиона рублей налогов, сообщает Министерство по налогам и сборам республики.
Согласно плану ведомства, в прошедшем месяце нужно было собрать 258,7 миллиона рублей. Таким образом, план был перевыполнен на 56%.
Поступления налоговых платежей по районам за апрель 2023 года:

Город/район

Сумма поступлений (млн. руб.)

Запланированная сумма поступлений (млн. руб.)

Процент выполнения плана

Сухум

650,9

515,8

126%

Гагрский район

364,5

163,5

223%

Гудаутский район

83,5

60,3

139%

Сухумский район

61,1

48,0

127%

Гулрыпшский район

38,2

29,3

130%

Очамчырский район

31,5

71,7

44%

Ткуарчалский район

13,5

10,1

133%

Галский район

23,1

14,9

155%

Не выполнен был план в Очамчырском районе - за апрель там было собрано менее половины запланированной суммы.
Самые высокие показатели в прошедшем месяце - у Гагрского района. Там план по налоговым сборам был перевыполнен более чем в два раза.
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