https://sputnik-abkhazia.ru/20230504/bolee-400-millionov-rubley-nalogov-bylo-sobrano-v-abkhazii-za-aprel-2023-goda-1045629581.html

Более 400 миллионов рублей налогов было собрано в Абхазии за апрель 2023 года

Более 400 миллионов рублей налогов было собрано в Абхазии за апрель 2023 года

За четыре месяца 2023 года в бюджет было собрано 1,2 миллиарда рублей при плане в 913,6 миллиона. 04.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-04T12:02+0300

2023-05-04T12:02+0300

2023-05-04T13:08+0300

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СУХУМ, 4 мая – Sputnik. За апрель 2023 года в бюджет Абхазии поступило 404,3 миллиона рублей налогов, сообщает Министерство по налогам и сборам республики.Согласно плану ведомства, в прошедшем месяце нужно было собрать 258,7 миллиона рублей. Таким образом, план был перевыполнен на 56%.Не выполнен был план в Очамчырском районе - за апрель там было собрано менее половины запланированной суммы.Самые высокие показатели в прошедшем месяце - у Гагрского района. Там план по налоговым сборам был перевыполнен более чем в два раза.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/ispolnenie-byudzheta-i-dolgi-nad-chem-rabotaet-nalogovaya-sluzhba-abkhazii-1044944952.html

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