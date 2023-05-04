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Более 400 миллионов рублей налогов было собрано в Абхазии за апрель 2023 года
Более 400 миллионов рублей налогов было собрано в Абхазии за апрель 2023 года
За четыре месяца 2023 года в бюджет было собрано 1,2 миллиарда рублей при плане в 913,6 миллиона. 04.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-04T12:02+0300
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СУХУМ, 4 мая – Sputnik. За апрель 2023 года в бюджет Абхазии поступило 404,3 миллиона рублей налогов, сообщает Министерство по налогам и сборам республики.Согласно плану ведомства, в прошедшем месяце нужно было собрать 258,7 миллиона рублей. Таким образом, план был перевыполнен на 56%.Не выполнен был план в Очамчырском районе - за апрель там было собрано менее половины запланированной суммы.Самые высокие показатели в прошедшем месяце - у Гагрского района. Там план по налоговым сборам был перевыполнен более чем в два раза.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230330/ispolnenie-byudzheta-i-dolgi-nad-chem-rabotaet-nalogovaya-sluzhba-abkhazii-1044944952.html
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Более 400 миллионов рублей налогов было собрано в Абхазии за апрель 2023 года
12:02 04.05.2023 (обновлено: 13:08 04.05.2023)
За четыре месяца 2023 года в бюджет было собрано 1,2 миллиарда рублей при плане в 913,6 миллиона.
СУХУМ, 4 мая – Sputnik.
За апрель 2023 года в бюджет Абхазии поступило 404,3 миллиона рублей налогов, сообщает
Министерство по налогам и сборам республики.
Согласно плану ведомства, в прошедшем месяце нужно было собрать 258,7 миллиона рублей. Таким образом, план был перевыполнен на 56%.
Поступления налоговых платежей по районам за апрель 2023 года:
Город/район
Сумма поступлений (млн. руб.)
Запланированная сумма поступлений (млн. руб.)
Процент выполнения плана
Сухум
650,9
515,8
126%
Гагрский район
364,5
163,5
223%
Гудаутский район
83,5
60,3
139%
Сухумский район
61,1
48,0
127%
Гулрыпшский район
38,2
29,3
130%
Очамчырский район
31,5
71,7
44%
Ткуарчалский район
13,5
10,1
133%
Галский район
23,1
14,9
155%
Не выполнен был план в Очамчырском районе - за апрель там было собрано менее половины запланированной суммы.
Самые высокие показатели в прошедшем месяце - у Гагрского района. Там план по налоговым сборам был перевыполнен более чем в два раза.