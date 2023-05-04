https://sputnik-abkhazia.ru/20230504/gagra-voshla-v-desyatku-samykh-populyarnykh-napravleniy-dlya-otdykha-v-iyune-1045640489.html

Гагра вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в июне

Гагра вошла в десятку самых популярных направлений для отдыха в июне

До лета осталось чуть меньше месяца, и многие успели запланировать летний отдых на морском побережье. 04.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-04T21:53+0300

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СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Гагра вошла в десятку самых популярных направлений для бронирования жилья для отдыха в июне по версии сервиса Tvil.ru.Первое и второе места между собой поделили российские черноморские курорты Сочи и Анапа, "бронза" досталась Санкт-Петербургу, который хоть и не может похвастаться теплой погодой, но все же традиционно пользуется популярностью у туристов. Гагра стала шестой в списке.Ночь на абхазском курорте обойдется в среднем в 3142 рубля. Самым дорогим направлением стала северная столица России - отдых в Петербурге обойдется путешественникам в среднем в 4666 рублей за ночь. Самым бюджетным направлением стала Феодосия - там можно найти жилье, бронирование которого будет в среднем стоить 2547 рублей в сутки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230504/posrednik-bartsits-o-gotovnosti-abkhazii-k-tursezonu--1045621201.html

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