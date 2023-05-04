https://sputnik-abkhazia.ru/20230504/ombudsmen-abkhazii-nazvala-nezakonnymi-deystviya-mvd-v-otnoshenii-aktivistov-v-sukhume-1045638975.html

Омбудсмен Абхазии назвала незаконными действия МВД в отношении активистов в Сухуме

Омбудсмен Абхазии назвала незаконными действия МВД в отношении активистов в Сухуме

Восемь активистов были задержаны рано утром и доставлены в УВД, в отношении двоих юношей были заведены дела о мелком хулиганстве. 04.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-04T19:57+0300

2023-05-04T19:57+0300

2023-05-04T19:57+0300

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СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Уполномоченный по правам человека в Абхазии Анас Кишмария назвала незаконными действия сотрудников МВД в отношении активистов движения "Ҳараҳпицунда" ("Наша Пицунда" - прим. ред), задержанных утром 4 апреля в Сухуме. Заявление опубликовано на сайте омбудсмена. Кишмария пояснила, что активистов доставили в УВД для дачи разъяснений об акции в 05:30. Часть из них отпустили через три часа, еще двоих держали до 11:00 и отпустили, составив протоколы об административных нарушениях. По мнению уполномоченного, действия сотрудников правоохранительных органов, нарушают законодательство Абхазии, в том числе право на свободу мысли и слова, свободу передвижения и проведение мирных акций. Акция, состоявшая в развешивании плакатов с цитатами общественно-политических деятелей в разных частях города, не соответствует понятию массовых мероприятий, соответственно, поясняется в заявлении, не может считаться нарушением порядка организации таких мероприятий и не требовала согласования с властями. Кроме того, произошедшее, по мнению омбудсмена, не соответствует понятию "мелкого хулиганства" так как активисты не нарушали общественный порядок и спокойствие граждан. Уполномоченный подчеркивает, что в их действиях отсутствует само событие правонарушения, подразумевающего нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия. В заявлении подчеркивается, что Аппарат уполномоченного продолжит оказывать содействие активистам и предостерегает правоохранительные органы от превышения должностных полномочий и опубликования информации, не отражающей произошедшее в полной мере.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230504/dela-o-melkom-khuliganstve-zaveli-v-otnoshenii-dvoikh-zhiteley-abkhazii-1045633395.html

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