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Подозреваемый в убийстве Джеро Маргания заключен под стражу
Подозреваемый в убийстве Джеро Маргания заключен под стражу
Давид Ахиба был задержан сотрудниками правоохранительных органов в воскресенье, 30 апреля. 04.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-04T11:14+0300
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СУХУМ, 4 мая – Sputnik. Военнослужащий погранзаставы "Цандрипш" СГБ Абхазии, прапорщик Давид Ахиба, подозреваемый в убийстве Джеро Маргания, был заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.Согласно решению военного суда, Ахиба проведет в заключении два месяца. Расследовать убийство будет Военная прокуратура республики.Ранее сообщалось, что тело Джеро Маргания с множественными огнестрельными ранениями было найдено 29 апреля на территории нефункционирующей птицефабрики в селе Алахадзы Гагрского района.Было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 99 ("Убийство" - прим.) и частью 1 статьи 217 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов" - прим.) Уголовного кодекса Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230414/nazvan-podozrevaemyy-v-razboynom-napadenii-v-tamyshe-1045275603.html
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Подозреваемый в убийстве Джеро Маргания заключен под стражу
11:14 04.05.2023 (обновлено: 11:37 04.05.2023)
Давид Ахиба был задержан сотрудниками правоохранительных органов в воскресенье, 30 апреля.
СУХУМ, 4 мая – Sputnik
. Военнослужащий погранзаставы "Цандрипш" СГБ Абхазии, прапорщик Давид Ахиба, подозреваемый в убийстве Джеро Маргания, был заключен под стражу. Об этом сообщает
пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.
Согласно решению военного суда, Ахиба проведет в заключении два месяца. Расследовать убийство будет Военная прокуратура республики.
Ранее сообщалось, что тело Джеро Маргания с множественными огнестрельными ранениями было найдено 29 апреля на территории нефункционирующей птицефабрики в селе Алахадзы Гагрского района.
Было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 99 ("Убийство" - прим.) и частью 1 статьи 217 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов" - прим.) Уголовного кодекса Абхазии.