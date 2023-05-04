https://sputnik-abkhazia.ru/20230504/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-5-maya-1045632029.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 мая

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 мая

Погоду черноморского побережья Абхазии формирует южная периферия антициклона с центром над европейской территорией России. 04.05.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 4 мая – Sputnik. В пятницу, 5 мая, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии