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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 мая
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 мая
Погоду черноморского побережья Абхазии формирует южная периферия антициклона с центром над европейской территорией России. 04.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-04T15:17+0300
2023-05-04T15:17+0300
2023-05-04T15:27+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 4 мая – Sputnik. В пятницу, 5 мая, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +17°С до +22°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 5 мая
15:17 04.05.2023 (обновлено: 15:27 04.05.2023)
Погоду черноморского побережья Абхазии формирует южная периферия антициклона с центром над европейской территорией России.
СУХУМ, 4 мая – Sputnik. В пятницу, 5 мая, в Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +9°С до +14°С, днем от +17°С до +22°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.