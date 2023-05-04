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Стали известны имена возможных участников второго сезона "Apsny-Star"

Стали известны имена возможных участников второго сезона "Apsny-Star"

Первый концерт второго сезона музыкального проекта "Apsny-Star" пройдет в Абхазской государственной филармонии 27 июня. 04.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-04T21:00+0300

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СУХУМ, 4 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Для того, чтобы попытать свои силы во втором сезоне музыкального проекта "Apsny-Star" были выбраны 20 человек, рассказал Sputnik музыкальный продюсер шоу Анри Гумба. К ним присоединятся Инна Койонова, Нила Начкебия, Сария Айба, Диана Карбашян, Рената Хаджиева, Муслим Ларго, которые были выбраны ранее.Как объяснил Гумба, из 20 музыкантов в проекте останутся 15 человек. Пятеро будут исключены по решению наставников по итогам выступлений на концерте. В кастингах на первый и второй сезон проекта приняли участие исполнители от 16 лет. Согласно правилам, исполнители будут отобраны в команды троих наставников. По двое участников от каждого наставника будут бороться за победу в третьем суперсезоне. Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта. Главный приз проекта – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230425/zvezdy-udivlyayut-tretiy-kontsert-apsny-star-1045437828.html

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