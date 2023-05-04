Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230504/stali-izvestny-imena-vozmozhnykh-uchastnikov-vtorogo-sezona-apsny-star-1045635440.html
Стали известны имена возможных участников второго сезона "Apsny-Star"
Стали известны имена возможных участников второго сезона "Apsny-Star"
Первый концерт второго сезона музыкального проекта "Apsny-Star" пройдет в Абхазской государственной филармонии 27 июня. 04.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-04T21:00+0300
2023-05-04T21:00+0300
в абхазии
абхазия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/1d/1044912114_0:183:2867:1796_1920x0_80_0_0_3e91440ef65da5d3ae03e016a2b486ed.jpg
СУХУМ, 4 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Для того, чтобы попытать свои силы во втором сезоне музыкального проекта "Apsny-Star" были выбраны 20 человек, рассказал Sputnik музыкальный продюсер шоу Анри Гумба. К ним присоединятся Инна Койонова, Нила Начкебия, Сария Айба, Диана Карбашян, Рената Хаджиева, Муслим Ларго, которые были выбраны ранее.Как объяснил Гумба, из 20 музыкантов в проекте останутся 15 человек. Пятеро будут исключены по решению наставников по итогам выступлений на концерте. В кастингах на первый и второй сезон проекта приняли участие исполнители от 16 лет. Согласно правилам, исполнители будут отобраны в команды троих наставников. По двое участников от каждого наставника будут бороться за победу в третьем суперсезоне. Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта. Главный приз проекта – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230425/zvezdy-udivlyayut-tretiy-kontsert-apsny-star-1045437828.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/1d/1044912114_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_c8b6c2d379b71554e5fef6f23784754e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости
абхазия, новости

Стали известны имена возможных участников второго сезона "Apsny-Star"

21:00 04.05.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Второй концерт "Apsny-Star”
Второй концерт Apsny-Star” - Sputnik Абхазия, 1920, 04.05.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
НовостиTelegram
Первый концерт второго сезона музыкального проекта "Apsny-Star" пройдет в Абхазской государственной филармонии 27 июня.
СУХУМ, 4 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Для того, чтобы попытать свои силы во втором сезоне музыкального проекта "Apsny-Star" были выбраны 20 человек, рассказал Sputnik музыкальный продюсер шоу Анри Гумба.

По результатам кастинга, прошедшего 30 апреля, на первом концерте выступят Елизавета Аммаева, Елизавета Ершова, Леван Пхаладзе, Диана Диоскурия, Кристина Кубрава, Эдуарда Бебия, Гунда Абухба, Аляс Колбая, Лаура Хагба, Милена Квициния, Таисия Сердюк, Камилла Кварацхелия, Диана Чкадуа и Эрик Хатхуа.

К ним присоединятся Инна Койонова, Нила Начкебия, Сария Айба, Диана Карбашян, Рената Хаджиева, Муслим Ларго, которые были выбраны ранее.
Как объяснил Гумба, из 20 музыкантов в проекте останутся 15 человек. Пятеро будут исключены по решению наставников по итогам выступлений на концерте.
В кастингах на первый и второй сезон проекта приняли участие исполнители от 16 лет. Согласно правилам, исполнители будут отобраны в команды троих наставников.
По двое участников от каждого наставника будут бороться за победу в третьем суперсезоне.
Третий концерт Apsny-Star” - Sputnik Абхазия, 1920, 25.04.2023
В Абхазии
"Звезды" удивляют: третий концерт "Аpsny-Star"
25 апреля, 17:15
Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта. Главный приз проекта – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0