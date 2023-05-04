Стали известны имена возможных участников второго сезона "Apsny-Star"
© Sputnik / Томас Тхайцук Второй концерт "Apsny-Star”
© Sputnik / Томас Тхайцук
Первый концерт второго сезона музыкального проекта "Apsny-Star" пройдет в Абхазской государственной филармонии 27 июня.
СУХУМ, 4 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Для того, чтобы попытать свои силы во втором сезоне музыкального проекта "Apsny-Star" были выбраны 20 человек, рассказал Sputnik музыкальный продюсер шоу Анри Гумба.
По результатам кастинга, прошедшего 30 апреля, на первом концерте выступят Елизавета Аммаева, Елизавета Ершова, Леван Пхаладзе, Диана Диоскурия, Кристина Кубрава, Эдуарда Бебия, Гунда Абухба, Аляс Колбая, Лаура Хагба, Милена Квициния, Таисия Сердюк, Камилла Кварацхелия, Диана Чкадуа и Эрик Хатхуа.
К ним присоединятся Инна Койонова, Нила Начкебия, Сария Айба, Диана Карбашян, Рената Хаджиева, Муслим Ларго, которые были выбраны ранее.
Как объяснил Гумба, из 20 музыкантов в проекте останутся 15 человек. Пятеро будут исключены по решению наставников по итогам выступлений на концерте.
В кастингах на первый и второй сезон проекта приняли участие исполнители от 16 лет. Согласно правилам, исполнители будут отобраны в команды троих наставников.
По двое участников от каждого наставника будут бороться за победу в третьем суперсезоне.
25 апреля, 17:15
Проект "Аpsny-Star" организован при поддержке Министерства культуры Абхазии, генеральный спонсор проекта – мобильный оператор "Аквафон". Sputnik Абхазия – информационный партнер проекта. Главный приз проекта – бесплатное обучение в Академии музыки имени Гнесиных.