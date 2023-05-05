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https://sputnik-abkhazia.ru/20230505/khalvash-nuzhno-sozdat-blagopriyatnyy-klimat-dlya-rossiyskikh-investitsiy-1045664906.html
Халваш: нужно создать благоприятный климат для российских инвестиций
Халваш: нужно создать благоприятный климат для российских инвестиций
Кавказская инвестиционная выставка, в которой приняла участие Абхазия, прошла в Минеральных водах с 3 по 4 мая. 05.05.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 5 мая –Sputnik. Абхазия должна создать благоприятный инвестиционный климат для привлечения российского бизнеса, сказал в интервью радио Sputnik председатель комитета Парламента Абхазии по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш.По словам Халваш, к стенду Абхазии на выставке подходили председатель Правительства России Михаил Мишустин, его заместитель Александр Новак, министр экономического развития России Максим Решетников. Как отметил председатель комитета, обсуждалась необходимость введения в эксплуатацию Сухумского аэропорта, вопрос газификации республики, развитие сельского хозяйства и рекреационного потенциала Абхазии.По словам депутата, в связи со сложившейся геополитической ситуацией Россия планирует вкладывать инвестиции в развитие Северокавказского региона. Так как Абхазия находится близко к региону, необходимо создать благоприятный инвестиционный климат, чтобы использовать часть российских инвестиций для развития экономики страны, считает он.В Кавказской инвестиционной выставке приняли участие гости со всех регионов России, главы субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Делегацию из Абхазии возглавлял президент Аслан Бжания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230503/aslan-bzhaniya-provel-vstrechu-s-aleksandrom-novakom-v-stavropolskom-krae-1045625053.html
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абхазия, экономика, россия
абхазия, экономика, россия

Халваш: нужно создать благоприятный климат для российских инвестиций

19:20 05.05.2023 (обновлено: 19:25 05.05.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Беслан Халваш
Беслан Халваш - Sputnik Абхазия, 1920, 05.05.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Кавказская инвестиционная выставка, в которой приняла участие Абхазия, прошла в Минеральных водах с 3 по 4 мая.
СУХУМ, 5 мая –Sputnik. Абхазия должна создать благоприятный инвестиционный климат для привлечения российского бизнеса, сказал в интервью радио Sputnik председатель комитета Парламента Абхазии по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Беслан Халваш.
Президент Республики Абхазия Аслан Бжания встретился с Вице-премьером правительства Российской Федерации Александром Новаком. - Sputnik Абхазия, 1920, 03.05.2023
Аслан Бжания провел встречу с Александром Новаком в Ставропольском крае
3 мая, 19:39
По словам Халваш, к стенду Абхазии на выставке подходили председатель Правительства России Михаил Мишустин, его заместитель Александр Новак, министр экономического развития России Максим Решетников.
Как отметил председатель комитета, обсуждалась необходимость введения в эксплуатацию Сухумского аэропорта, вопрос газификации республики, развитие сельского хозяйства и рекреационного потенциала Абхазии.
По словам депутата, в связи со сложившейся геополитической ситуацией Россия планирует вкладывать инвестиции в развитие Северокавказского региона. Так как Абхазия находится близко к региону, необходимо создать благоприятный инвестиционный климат, чтобы использовать часть российских инвестиций для развития экономики страны, считает он.
"Мы должны непременно воспользоваться этой возможностью, сделать все, чтобы законодательно, нормативно к этому подготовиться", - добавил Халваш.
В Кавказской инвестиционной выставке приняли участие гости со всех регионов России, главы субъектов Северо-Кавказского федерального округа. Делегацию из Абхазии возглавлял президент Аслан Бжания.
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