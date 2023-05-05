https://sputnik-abkhazia.ru/20230505/lavrov-rossiya-budet-otvechat-delom-na-ataku-dronov-1045650116.html

Лавров: Россия будет отвечать делом на атаку дронов

Лавров: Россия будет отвечать делом на атаку дронов

В ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина, два аппарата были... 05.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-05T11:50+0300

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сергей лавров

мид рф

россия

политика

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СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Россия будет отвечать делом на атаку дронов, а не рассуждать о том, было ли это поводом к войне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Коме того, он отметил, что обратил внимание на оценки госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу атак БПЛА на кремлевскую резиденцию президента."Что касается отношения Вашингтона, я обратил внимание на заявление Тони Блинкена, который сказал, что США не будут диктовать Украине те методы, которыми она защищает свой суверенитет. Ну, наверное, этим все сказано", – отметил министр.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230505/kontrnastuplenie-vsu-obrelo-bespilotnyy-i-bezrassudnyy-kharakter-1045642064.html

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сергей лавров, мид рф, россия, политика