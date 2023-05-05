https://sputnik-abkhazia.ru/20230505/lavrov-rossiya-budet-otvechat-delom-na-ataku-dronov-1045650116.html
Лавров: Россия будет отвечать делом на атаку дронов
Лавров: Россия будет отвечать делом на атаку дронов
В ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина, два аппарата были... 05.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-05T11:50+0300
2023-05-05T11:50+0300
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сергей лавров
мид рф
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СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Россия будет отвечать делом на атаку дронов, а не рассуждать о том, было ли это поводом к войне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Коме того, он отметил, что обратил внимание на оценки госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу атак БПЛА на кремлевскую резиденцию президента."Что касается отношения Вашингтона, я обратил внимание на заявление Тони Блинкена, который сказал, что США не будут диктовать Украине те методы, которыми она защищает свой суверенитет. Ну, наверное, этим все сказано", – отметил министр.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230505/kontrnastuplenie-vsu-obrelo-bespilotnyy-i-bezrassudnyy-kharakter-1045642064.html
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сергей лавров, мид рф, россия, политика
сергей лавров, мид рф, россия, политика
Лавров: Россия будет отвечать делом на атаку дронов
11:50 05.05.2023 (обновлено: 12:42 05.05.2023)
В ночь на 3 мая киевский режим совершил попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента России Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя.
СУХУМ, 5 мая – Sputnik. Россия будет отвечать делом на атаку дронов, а не рассуждать о том, было ли это поводом к войне, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это явно был враждебный акт, совершенно ясно, что без ведома хозяев киевские террористы совершить его не могли бы. Мы будем отвечать не разговорами о том, casus belli это или нет, а будем отвечать конкретными действиями. У нас терпения много – есть такая пословица "русские долго запрягают" и так далее", – заявил Лавров на брифинге.
Коме того, он отметил, что обратил внимание на оценки госсекретаря США Энтони Блинкена по поводу атак БПЛА на кремлевскую резиденцию президента.
"Что касается отношения Вашингтона, я обратил внимание на заявление Тони Блинкена, который сказал, что США не будут диктовать Украине те методы, которыми она защищает свой суверенитет. Ну, наверное, этим все сказано", – отметил министр.