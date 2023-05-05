https://sputnik-abkhazia.ru/20230505/kontrnastuplenie-vsu-obrelo-bespilotnyy-i-bezrassudnyy-kharakter-1045642064.html
"Контрнаступление" ВСУ обрело беспилотный и безрассудный характер
"Контрнаступление" ВСУ обрело беспилотный и безрассудный характер
Украинская попытка атаковать резиденцию президента России в Кремле парой беспилотников выглядит театрализованной, безрассудной, технологически бесполезной для... 05.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-05T08:55+0300
2023-05-05T08:55+0300
2023-05-05T10:50+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
московский кремль
аналитика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/02/1043934532_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_26144f9887242fd410318b87a7f7beae.jpg
Военный обозреватель Александр Хроленко для Sputnik.Администрация президента России 3-го мая официально сообщила: "Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции Президента Российской Федерации. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя [...]. Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на Президента…".Российская сторона оставила за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным.Вашингтон и Киев предсказуемо отрицают причастность к теракту в Москве и даже продвигают версии "самообстрела" или действий некоего "партизанского движения".Однако десятью днями ранее об угрозах ударов по Москве со стороны украинской военной разведки сообщила американская газета Washington Post.Безусловно, Россия имеет все инструменты и опции, чтобы эффективно ответить "там и тогда, где и когда посчитает нужным".Интенсивность российских ракетных ударов по Киеву в ночь на 4 мая стала самой высокой с начала 2023-го года. Поражены средства ПВО, узлы связи и пункты дислокации личного состава противника, предприятия ВПК – в Киевской, Сумской, Кировоградской областях и под Херсоном.Параллельно сообщалось о взрывах беспилотников-камикадзе "Герань" в Одессе, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины. На обломках дронов сохранились надписи "Zа Кремль" и "Zа Москvу".Технология эскалацииВерховный киевский лицедей заблаговременно и предусмотрительно отправился в многодневное турне по Европе – подальше от опасности, которая после теракта 3-го мая будет сопровождать его до конца жизни.Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вчера откровенно заметил: "Не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики".И все же, появление украинского дрона в центре Москвы – не основание для сомнений в прочности ПВО российской столицы.Законспирированные сотрудники ГУР или иные "подрядчики" киевского режима могли запустить относительно небольшой беспилотник самолетного типа с плоской крыши многоэтажки в ближнем Подмосковье или даже в пределах Московской кольцевой – внутри охраняемого периметра (купола системы ПВО-ПРО).Собрать дрон с электродвигателем можно в любом гараже, а спящие ячейки украинской военной разведки в России существуют давно. Под руководством западных инструкторов ВСУ готовились к войне с Россией с середины 1990-х годов.Ранее на Западе опубликована информация о диверсионной деятельности ЦРУ в РФ, и распределении ролей "заказчиков" и "подрядчиков". Американские специалисты дистанционно планируют операции, командуют и контролируют исполнение, а в российском тылу действуют законспирированные диверсионно-разведывательные группы ВСУ.Из публикации следует: неназванным союзником США является именно Украина, которая до 24-го февраля 2022-го года использовала уникальные возможности легендирования и внедрения диверсантов – в России постоянно проживали более трех миллионов украинских граждан.За три десятилетия "незалежности" российское гражданство получили множество. Трудовой миграции способствовали прозрачные границы, отсутствие языкового барьера и общность культуры, традиционные родственные связи.Пользуясь этим, украинская разведка более 10 лет назад установила на территории РФ "некоторые тайники со взрывчаткой и снаряжением" для "спящих" ячеек.Днем ранее нейтрализованы трое диверсантов ВСУ (из них двое – граждане РФ), причастных к нескольким преступлениям на территории Запорожской области. И недавняя серия подрывов железнодорожных путей в разных районах Брянской области может быть в равной степени результатом проникновения ДРГ противника с территории Украины или "пробуждения" законспирированной региональной ячейки ГУР – де-юре российских граждан.Оперативникам ФСБ России предстоит много работы.Запад заставляет ВСУ играть в "русскую рулетку". Несостоявшийся беспилотный удар по Кремлю выглядит театрализованной и безрассудной имитацией контрнаступления, попыткой опасной эскалации с непредсказуемыми последствиями для Европы и мира.Жалкое стремление киевских марионеток Вашингтона "управлять" температурой конфликта в зоне СВО лишь подтверждает своевременность, необходимость и неизбежность российской спецоперации на Украине.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram
https://sputnik-abkhazia.ru/20230429/ravnosilno-poyavleniyu-porokha-veduschie-armii-mira-gotovyatsya-k-revolyutsii-1045543747.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230503/kiev-pytalsya-atakovat-dronami-kremlevskuyu-rezidentsiyu-putina-1045620497.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230504/kak-planiruyuschie-bomby-rossii-podryvayut-boevoy-potentsial-vsu-1045625816.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/02/02/1043934532_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_11df57da55130ac8935d5dcf7a625093.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, московский кремль, аналитика
россия, украина, московский кремль, аналитика
"Контрнаступление" ВСУ обрело беспилотный и безрассудный характер
08:55 05.05.2023 (обновлено: 10:50 05.05.2023)
Украинская попытка атаковать резиденцию президента России в Кремле парой беспилотников выглядит театрализованной, безрассудной, технологически бесполезной для объявленного ранее "контрнаступления" ВСУ и очень опасной для Европы и мира.
Военный обозреватель Александр Хроленко для Sputnik.
Администрация президента России 3-го мая официально сообщила: "Сегодня ночью киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции Президента Российской Федерации. Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя [...]. Расцениваем эти действия как спланированную террористическую акцию и покушение на Президента…".
Российская сторона оставила за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным.
Вашингтон и Киев предсказуемо отрицают причастность к теракту в Москве и даже продвигают версии "самообстрела" или действий некоего "партизанского движения".
Однако десятью днями ранее об угрозах ударов по Москве со стороны украинской военной разведки сообщила американская газета Washington Post.
Всякие сомнения в "авторстве" исчезают после оперативных постов в соцсетях главы офиса президента Украины Андрея Ермака, целой серии беспилотных диверсий ВСУ в Крыму и других западных регионах России. Издание "Страна.ua" констатирует: "Нападение на Кремль призвано заменить пропагандисткой машине Незалежной новости о "победоносном контрнаступлении".
Безусловно, Россия имеет все инструменты и опции, чтобы эффективно ответить "там и тогда, где и когда посчитает нужным".
Интенсивность российских ракетных ударов по Киеву в ночь на 4 мая стала самой высокой с начала 2023-го года. Поражены средства ПВО, узлы связи и пункты дислокации личного состава противника, предприятия ВПК – в Киевской, Сумской, Кировоградской областях и под Херсоном.
Параллельно сообщалось о взрывах беспилотников-камикадзе "Герань" в Одессе, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях Украины. На обломках дронов сохранились надписи "Zа Кремль" и "Zа Москvу".
Технология эскалации
Верховный киевский лицедей заблаговременно и предусмотрительно отправился в многодневное турне по Европе – подальше от опасности, которая после теракта 3-го мая будет сопровождать его до конца жизни.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев вчера откровенно заметил: "Не осталось никаких вариантов, кроме физического устранения Зеленского и его клики".
Западные кураторы ВСУ на подконтрольной Киеву территории стали приоритетными целями гораздо раньше – тела 160 офицеров НАТО до сего дня остаются в разрушенном "Кинжалом" бункере под Львовом.
И все же, появление украинского дрона в центре Москвы – не основание для сомнений в прочности ПВО российской столицы.
Законспирированные сотрудники ГУР или иные "подрядчики" киевского режима могли запустить относительно небольшой беспилотник самолетного типа с плоской крыши многоэтажки в ближнем Подмосковье или даже в пределах Московской кольцевой – внутри охраняемого периметра (купола системы ПВО-ПРО).
Собрать дрон с электродвигателем можно в любом гараже, а спящие ячейки украинской военной разведки в России существуют давно. Под руководством западных инструкторов ВСУ готовились к войне с Россией с середины 1990-х годов.
Ранее на Западе опубликована информация о диверсионной деятельности ЦРУ в РФ, и распределении ролей "заказчиков" и "подрядчиков". Американские специалисты дистанционно планируют операции, командуют и контролируют исполнение, а в российском тылу действуют законспирированные диверсионно-разведывательные группы ВСУ.
Из публикации следует: неназванным союзником США является именно Украина, которая до 24-го февраля 2022-го года использовала уникальные возможности легендирования и внедрения диверсантов – в России постоянно проживали более трех миллионов украинских граждан.
За три десятилетия "незалежности" российское гражданство получили множество. Трудовой миграции способствовали прозрачные границы, отсутствие языкового барьера и общность культуры, традиционные родственные связи.
Пользуясь этим, украинская разведка более 10 лет назад установила на территории РФ "некоторые тайники со взрывчаткой и снаряжением" для "спящих" ячеек.
Вчера сотрудники ФСБ России задержали несколько законспирированных агентов ГУР в Крыму, украинские диверсанты располагали взрывчаткой, специальными средствами связи, наблюдения, и планировали серию покушений на руководство республики.
Днем ранее нейтрализованы трое диверсантов ВСУ (из них двое – граждане РФ), причастных к нескольким преступлениям на территории Запорожской области. И недавняя серия подрывов железнодорожных путей в разных районах Брянской области может быть в равной степени результатом проникновения ДРГ противника с территории Украины или "пробуждения" законспирированной региональной ячейки ГУР – де-юре российских граждан.
Оперативникам ФСБ России предстоит много работы.
Запад заставляет ВСУ играть в "русскую рулетку". Несостоявшийся беспилотный удар по Кремлю выглядит театрализованной и безрассудной имитацией контрнаступления, попыткой опасной эскалации с непредсказуемыми последствиями для Европы и мира.
Жалкое стремление киевских марионеток Вашингтона "управлять" температурой конфликта в зоне СВО лишь подтверждает своевременность, необходимость и неизбежность российской спецоперации на Украине.
Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram