https://sputnik-abkhazia.ru/20230505/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-6-i-7-maya-1045667849.html
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 6 и 7 мая
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 6 и 7 мая
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного давления. 05.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-05T20:30+0300
2023-05-05T20:30+0300
2023-05-05T20:53+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 5 мая - Sputnik. В субботу, 6 мая, в Абхазии ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. В воскресенье пройдут дожди разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +16°С до +21°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные, 6 и 7 мая
20:30 05.05.2023 (обновлено: 20:53 05.05.2023)
Погоду Черноморского побережья Абхазии будет формировать барическое поле пониженного давления.
СУХУМ, 5 мая - Sputnik. В субботу, 6 мая, в Абхазии ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. В воскресенье пройдут дожди разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +12°С до +17°С, днем от +16°С до +21°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.