https://sputnik-abkhazia.ru/20230506/chislo-zabolevshikh-skarlatinoy-v-abkhazii-pochti-v-dva-raza-prevysilo-proshlogodnie-pokazateli-1045664708.html
Число заболевших скарлатиной в Абхазии почти в два раза превысило прошлогодние показатели
Число заболевших скарлатиной в Абхазии почти в два раза превысило прошлогодние показатели
В Абхазии зафиксировано 114 случаев заболевания скарлатиной с начала 2023 года, что на 31 случаев больше чем за весь прошлый год. 06.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-06T09:50+0300
2023-05-06T09:50+0300
2023-05-06T09:50+0300
в абхазии
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СУХУМ, 5 мая – Sputnik, Бадри Есиава. С начала 2023 года в Абхазии зафиксировано 114 случаев заболевания скарлатиной, за весь 2022 год было выявлено 83 случая, рассказала Sputnik главный санитарный врач республики Алла Беляева.Она также уточнила, что за весь 2022 год в Абхазии было зафиксировано 83 случая заболевания скарлатиной. Согласно многолетним наблюдениям медиков, этому вирусу присущи подъемы и спады. С чем именно это связано, наука пока не объясняет.До 2022 года скарлатина в республике была единичным явлением. Выявлялось около пяти случаев в год заболевания этим вирусом."Думаю, что этот год станет пиковым и со следующего года пойдет на спад. Во многом заболеваемость скарлатиной происходит из-за нарушения правил личной гигиены, поскольку она передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путями. Поэтому чаще всего болеют дети в возрасте до 10 лет, когда дети еще не обучены правилам личной гигиены", - рассказала Беляева.Тяжелых случаев течения заболевания в этом году не было, добавила Беляева. В основном вирус переносится детьми в легкой форме, и лечение их проходит амбулаторно.Скарлатина – это бактериальная инфекция, вызванная стрептококком группы "А" и лечится антибиотиками. Беляева подчеркнула, что это заболевание легко лечится при своевременном обращении к медикам."Если заболевание не запущено и не поздно обратились к врачу, то осложнений от скарлатины не бывает. Но, если запустили либо форма была тяжелая, либо ребенок страдает серьезными хроническими заболеваниями, то могут быть осложнения со стороны разных органов и систем. К примеру, воспаление клапанов сердца, суставов, аутоиммунное расстройство, гломерулонефрит, но это крайне редко встречается", - объяснила Беляева.Она подчеркнула, что скарлатина диагностируется только лабораторными исследованиями, потому что симптомы ее могут быть схожи с другими заболеваниями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230502/neskolko-klassov-v-shkolakh-i-grupp-v-detsadakh-gudautskogo-rayona-zakryli-iz-za-skarlatiny-1045605471.html
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абхазия, медицина, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии
абхазия, медицина, санитарно-эпидемиологическая служба абхазии
Число заболевших скарлатиной в Абхазии почти в два раза превысило прошлогодние показатели
В Абхазии зафиксировано 114 случаев заболевания скарлатиной с начала 2023 года, что на 31 случаев больше чем за весь прошлый год.
СУХУМ, 5 мая – Sputnik, Бадри Есиава. С начала 2023 года в Абхазии зафиксировано 114 случаев заболевания скарлатиной, за весь 2022 год было выявлено 83 случая, рассказала Sputnik главный санитарный врач республики Алла Беляева.
"С начала года зафиксировано 114 случаев заболевания скарлатиной. Из них по 54 случая в Сухуме и Гудауте. В Очамчыре и Гагре – по три. Остальные города и районы страны таких данных не дают, однако, эти случаи могут попасть в статистику Сухума, так как дети из этих районов часто попадают в столичную инфекционную больницу", - отметила она.
Она также уточнила, что за весь 2022 год в Абхазии было зафиксировано 83 случая заболевания скарлатиной. Согласно многолетним наблюдениям медиков, этому вирусу присущи подъемы и спады. С чем именно это связано, наука пока не объясняет.
До 2022 года скарлатина в республике была единичным явлением. Выявлялось около пяти случаев в год заболевания этим вирусом.
"Думаю, что этот год станет пиковым и со следующего года пойдет на спад. Во многом заболеваемость скарлатиной происходит из-за нарушения правил личной гигиены, поскольку она передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путями. Поэтому чаще всего болеют дети в возрасте до 10 лет, когда дети еще не обучены правилам личной гигиены", - рассказала Беляева.
Тяжелых случаев течения заболевания в этом году не было, добавила Беляева. В основном вирус переносится детьми в легкой форме, и лечение их проходит амбулаторно.
Главный санитарный врач страны напомнила, что первые симптомы скарлатины – это подъем температуры тела, слабость, озноб, головная боль. С первого дня появляется боль в горле и болезненность при глотании пищи, также появляется покраснение дужек верхнего неба. На вторые сутки может появиться мелкая сыпь на теле, а язык становится ярко-красным.
Скарлатина – это бактериальная инфекция, вызванная стрептококком группы "А" и лечится антибиотиками. Беляева подчеркнула, что это заболевание легко лечится при своевременном обращении к медикам.
"Если заболевание не запущено и не поздно обратились к врачу, то осложнений от скарлатины не бывает. Но, если запустили либо форма была тяжелая, либо ребенок страдает серьезными хроническими заболеваниями, то могут быть осложнения со стороны разных органов и систем. К примеру, воспаление клапанов сердца, суставов, аутоиммунное расстройство, гломерулонефрит, но это крайне редко встречается", - объяснила Беляева.
Она подчеркнула, что скарлатина диагностируется только лабораторными исследованиями, потому что симптомы ее могут быть схожи с другими заболеваниями.