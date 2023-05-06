https://sputnik-abkhazia.ru/20230506/chislo-zabolevshikh-skarlatinoy-v-abkhazii-pochti-v-dva-raza-prevysilo-proshlogodnie-pokazateli-1045664708.html

Число заболевших скарлатиной в Абхазии почти в два раза превысило прошлогодние показатели

Число заболевших скарлатиной в Абхазии почти в два раза превысило прошлогодние показатели

В Абхазии зафиксировано 114 случаев заболевания скарлатиной с начала 2023 года, что на 31 случаев больше чем за весь прошлый год. 06.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-06T09:50+0300

2023-05-06T09:50+0300

2023-05-06T09:50+0300

в абхазии

абхазия

медицина

санитарно-эпидемиологическая служба абхазии

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СУХУМ, 5 мая – Sputnik, Бадри Есиава. С начала 2023 года в Абхазии зафиксировано 114 случаев заболевания скарлатиной, за весь 2022 год было выявлено 83 случая, рассказала Sputnik главный санитарный врач республики Алла Беляева.Она также уточнила, что за весь 2022 год в Абхазии было зафиксировано 83 случая заболевания скарлатиной. Согласно многолетним наблюдениям медиков, этому вирусу присущи подъемы и спады. С чем именно это связано, наука пока не объясняет.До 2022 года скарлатина в республике была единичным явлением. Выявлялось около пяти случаев в год заболевания этим вирусом."Думаю, что этот год станет пиковым и со следующего года пойдет на спад. Во многом заболеваемость скарлатиной происходит из-за нарушения правил личной гигиены, поскольку она передается воздушно-капельным и контактно-бытовым путями. Поэтому чаще всего болеют дети в возрасте до 10 лет, когда дети еще не обучены правилам личной гигиены", - рассказала Беляева.Тяжелых случаев течения заболевания в этом году не было, добавила Беляева. В основном вирус переносится детьми в легкой форме, и лечение их проходит амбулаторно.Скарлатина – это бактериальная инфекция, вызванная стрептококком группы "А" и лечится антибиотиками. Беляева подчеркнула, что это заболевание легко лечится при своевременном обращении к медикам."Если заболевание не запущено и не поздно обратились к врачу, то осложнений от скарлатины не бывает. Но, если запустили либо форма была тяжелая, либо ребенок страдает серьезными хроническими заболеваниями, то могут быть осложнения со стороны разных органов и систем. К примеру, воспаление клапанов сердца, суставов, аутоиммунное расстройство, гломерулонефрит, но это крайне редко встречается", - объяснила Беляева.Она подчеркнула, что скарлатина диагностируется только лабораторными исследованиями, потому что симптомы ее могут быть схожи с другими заболеваниями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230502/neskolko-klassov-v-shkolakh-i-grupp-v-detsadakh-gudautskogo-rayona-zakryli-iz-za-skarlatiny-1045605471.html

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