День добровольца Донбасса отметили в Сухуме
16:20 06.05.2023 (обновлено: 16:39 06.05.2023)
© Sputnik / Марианна Кубрава Церемония награждения погибших ветеранов и добровольцев
© Sputnik / Марианна Кубрава
На мероприятии состоялась передача наград погибшим в 2022-2023 годах на Донбассе добровольцам из Абхазии, а также награждение за помощь ДНР и ЛНР.
СУХУМ, 6 мая - Sputnik. День добровольца Донбасса отметили в Сухуме в субботу 6 мая.
В столице Абхазии прошел митинг с участием общественности. На акции выступили глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион (Аплиа), председатель Общественной палаты Гули Кичба, посол Приднестровье в Абхазии Гарри Купалба и другие.
На мероприятии состоялась передача наград погибшим в 2022-2023 годах на Донбассе добровольцам из Абхазии, а также награждение за помощь ДНР и ЛНР.
По словам добровольца, войскового атамана черноморского казачьего войска Вадима Мироненко, 14 человек посмертно были награждены высшей наградой - золотым Георгиевским крестом.
“Георгиевский крест вручается гражданам за проявленную смелость, мужество, героизм при защите Родины. А также добровольцам выполнившим интернациональный долг”, - пояснил Мироненко.
© Sputnik / Марианна Кубрава Церемония награждения погибших ветеранов и добровольцев
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Церемония награждения погибших ветеранов и добровольцев
© Sputnik / Марианна Кубрава Церемония награждения погибших ветеранов и добровольцев
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Церемония награждения погибших ветеранов и добровольцев
© Sputnik / Марианна Кубрава Церемония награждения погибших ветеранов и добровольцев
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Церемония награждения погибших ветеранов и добровольцев
© Sputnik / Марианна Кубрава Церемония награждения погибших ветеранов и добровольцев
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Церемония награждения погибших ветеранов и добровольцев
© Sputnik / Марианна Кубрава Церемония награждения погибших ветеранов и добровольцев
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Церемония награждения погибших ветеранов и добровольцев
© Sputnik / Марианна Кубрава Церемония награждения погибших ветеранов и добровольцев
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Церемония награждения погибших ветеранов и добровольцев
© Sputnik / Марианна Кубрава Церемония награждения погибших ветеранов и добровольцев
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Церемония награждения погибших ветеранов и добровольцев
© Sputnik / Марианна Кубрава Церемония награждения погибших ветеранов и добровольцев
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Церемония награждения погибших ветеранов и добровольцев
© Sputnik / Марианна Кубрава Церемония награждения погибших ветеранов и добровольцев
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Церемония награждения погибших ветеранов и добровольцев
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Церемония награждения погибших ветеранов и добровольцев
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Церемония награждения погибших ветеранов и добровольцев
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Церемония награждения погибших ветеранов и добровольцев
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Церемония награждения погибших ветеранов и добровольцев
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Церемония награждения погибших ветеранов и добровольцев
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Церемония награждения погибших ветеранов и добровольцев
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Церемония награждения погибших ветеранов и добровольцев
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Церемония награждения погибших ветеранов и добровольцев
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© Sputnik / Марианна Кубрава
Церемония награждения погибших ветеранов и добровольцев
Золотым Георгиевским крестом также наградили иерея Виссариона и Гарри Купалба. Еще 50 человек были награждены различными медалями за помощь Донбассу.
От Донецкой Народной Республики награждены врачи Анзор Гоов и Алхас Джинджолия орденами за заслуги в медицине.
День добровольца Донбасса отмечается 6 мая с 2015 года.