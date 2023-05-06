https://sputnik-abkhazia.ru/20230506/den-dobrovoltsa-donbassa-otmetili-v-sukhume-1045678756.html

День добровольца Донбасса отметили в Сухуме

День добровольца Донбасса отметили в Сухуме

На мероприятии состоялась передача наград погибшим в 2022-2023 годах на Донбассе добровольцам из Абхазии, а также награждение за помощь ДНР и ЛНР. 06.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-06T16:20+0300

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СУХУМ, 6 мая - Sputnik. День добровольца Донбасса отметили в Сухуме в субботу 6 мая.В столице Абхазии прошел митинг с участием общественности. На акции выступили глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион (Аплиа), председатель Общественной палаты Гули Кичба, посол Приднестровье в Абхазии Гарри Купалба и другие.На мероприятии состоялась передача наград погибшим в 2022-2023 годах на Донбассе добровольцам из Абхазии, а также награждение за помощь ДНР и ЛНР.По словам добровольца, войскового атамана черноморского казачьего войска Вадима Мироненко, 14 человек посмертно были награждены высшей наградой - золотым Георгиевским крестом.“Георгиевский крест вручается гражданам за проявленную смелость, мужество, героизм при защите Родины. А также добровольцам выполнившим интернациональный долг”, - пояснил Мироненко.Золотым Георгиевским крестом также наградили иерея Виссариона и Гарри Купалба. Еще 50 человек были награждены различными медалями за помощь Донбассу.От Донецкой Народной Республики награждены врачи Анзор Гоов и Алхас Джинджолия орденами за заслуги в медицине.День добровольца Донбасса отмечается 6 мая с 2015 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230224/dobrovoltsev-iz-abkhazii-na-donbasse-nagradili-ordenom-muzhestva-posmertno-1044296224.html

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