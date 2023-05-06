https://sputnik-abkhazia.ru/20230506/zaderzhan-muzhchina-podozrevaemyy-v-prichastnosti-k-pokusheniyu-na-prilepina-1045677039.html
Задержан мужчина, подозреваемый в причастности к покушению на Прилепина
Задержан мужчина, подозреваемый в причастности к покушению на Прилепина
СК возбудил уголовное дело. На место выехали следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства. 06.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-06T14:30+0300
2023-05-06T14:30+0300
2023-05-06T14:30+0300
захар прилепин
россия
происшествия
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СУХУМ, 6 мая - Sputnik. В Нижегородской области задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву машины с Захаром Прилепиным, сообщается на сайте МВД Медиа."В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин", — говорится в заявлении.В субботу утром машину, в которой находился Прилепин, подорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель автомобиля погиб, сам писатель получил ранения. По информации источника РИА Новости в силовых структурах, у него сотрясение мозга и переломы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230506/avtomobil-zakhara-prilepina-vzorvali-v-nizhegorodskoy-oblasti-1045670226.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
захар прилепин, россия, происшествия
захар прилепин, россия, происшествия
Задержан мужчина, подозреваемый в причастности к покушению на Прилепина
СК возбудил уголовное дело. На место выехали следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства.
СУХУМ, 6 мая - Sputnik.
В Нижегородской области задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву машины с Захаром Прилепиным, сообщается на сайте
МВД Медиа.
"В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин", — говорится в заявлении.
В субботу утром машину, в которой находился Прилепин, подорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель автомобиля погиб, сам писатель получил ранения. По информации источника РИА Новости в силовых структурах, у него сотрясение мозга и переломы.