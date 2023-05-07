https://sputnik-abkhazia.ru/20230507/kulturnaya-afisha-abkhazii-vystavka-adgura-ampar-premery-v-teatrakh-i-kontserty-v-rayonakh-1045686626.html
Культурная афиша Абхазии: выставка Адгура Ампар, премьеры в театрах и концерты в районах
Культурная афиша Абхазии: выставка Адгура Ампар, премьеры в театрах и концерты в районах
Афиша культурных событий Абхазии на неделю - с 8 по 14 мая. 07.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-07T21:02+0300
2023-05-07T21:02+0300
2023-05-07T21:02+0300
в абхазии
культура
новости
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/02/1045611202_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4d3c59f71fced337746ff42e0027988a.jpg
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок и многого другого.Сария Кварацхелия, SputnikПредстоящая неделя богата культурными событиями. В центральном выставочном зале продолжает работать экспозиция художника Адгура Ампар. Она будет открыта до 12 мая.В Русском театре драмы покажут 5 спектаклей:В Государственная филармонии 9 мая в 19:00 состоится концерт “На языке музыки”. В нем примут участие ансамбль солистов Московской академической государственной филармонии "Романтик квартет", Московский синодальный хор, народная артистка России Надежда Крыгина в сопровождении солистов Государственного академического русского ансамбля "Россия" им. Людмилы Зыкиной и квинтета "Новый день".Абхазский молодежный театр покажет премьеру спектакля “Синьор из высшего общества”. Показы пройдут 10 и 11 мая в 19:00.В Абхазском государственном драмтеатре 12 мая в 19:00 состоится спектакль “Семейный портрет с посторонним”Культурные мероприятия пройдут и в районах республики. В Гулрыпшском доме культуры 12 мая в 15:00 состоится концерт детского хореографического ансамбля “Абаза”. А 14 мая в 17:00 в Пицундском храме пройдет концерт органной музыки "От классики до рок-хитов" Заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230429/russkiy-yumor-s-abkhazskim-aktsentom-semeynyy-portret-s-postoronnim-v-abkhazskom-teatre-1045543541.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/02/1045611202_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_eaf51720cd3f551ae7b6d8e5d8e3dbeb.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, новости, абхазия
культура, новости, абхазия
Культурная афиша Абхазии: выставка Адгура Ампар, премьеры в театрах и концерты в районах
Афиша культурных событий Абхазии на неделю - с 8 по 14 мая.
Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок и многого другого.
Сария Кварацхелия, Sputnik
Предстоящая неделя богата культурными событиями. В центральном выставочном зале продолжает работать экспозиция художника Адгура Ампар. Она будет открыта до 12 мая.
В Русском театре драмы покажут 5 спектаклей:
8 мая в 20:00 - “Енджи-ханум, обойденная счастьем”;
9 мая в 17:00 и 20:00 - “Метод”;
10 мая в 19:00 - “Софичка”;
11 мая в 19:00 “Радость вопреки всему”.
В Государственная филармонии 9 мая в 19:00 состоится концерт “На языке музыки”. В нем примут участие ансамбль солистов Московской академической государственной филармонии "Романтик квартет", Московский синодальный хор, народная артистка России Надежда Крыгина в сопровождении солистов Государственного академического русского ансамбля "Россия" им. Людмилы Зыкиной и квинтета "Новый день".
Абхазский молодежный театр покажет премьеру спектакля “Синьор из высшего общества”. Показы пройдут 10 и 11 мая в 19:00.
В Абхазском государственном драмтеатре 12 мая в 19:00 состоится спектакль “Семейный портрет с посторонним”
Культурные мероприятия пройдут и в районах республики. В Гулрыпшском доме культуры 12 мая в 15:00 состоится концерт детского хореографического ансамбля “Абаза”.
А 14 мая в 17:00 в Пицундском храме пройдет концерт органной музыки "От классики до рок-хитов" Заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия.