https://sputnik-abkhazia.ru/20230507/kulturnaya-afisha-abkhazii-vystavka-adgura-ampar-premery-v-teatrakh-i-kontserty-v-rayonakh-1045686626.html

Культурная афиша Абхазии: выставка Адгура Ампар, премьеры в театрах и концерты в районах

Культурная афиша Абхазии: выставка Адгура Ампар, премьеры в театрах и концерты в районах

Афиша культурных событий Абхазии на неделю - с 8 по 14 мая. 07.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-07T21:02+0300

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Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в республике театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок и многого другого.Сария Кварацхелия, SputnikПредстоящая неделя богата культурными событиями. В центральном выставочном зале продолжает работать экспозиция художника Адгура Ампар. Она будет открыта до 12 мая.В Русском театре драмы покажут 5 спектаклей:В Государственная филармонии 9 мая в 19:00 состоится концерт “На языке музыки”. В нем примут участие ансамбль солистов Московской академической государственной филармонии "Романтик квартет", Московский синодальный хор, народная артистка России Надежда Крыгина в сопровождении солистов Государственного академического русского ансамбля "Россия" им. Людмилы Зыкиной и квинтета "Новый день".Абхазский молодежный театр покажет премьеру спектакля “Синьор из высшего общества”. Показы пройдут 10 и 11 мая в 19:00.В Абхазском государственном драмтеатре 12 мая в 19:00 состоится спектакль “Семейный портрет с посторонним”Культурные мероприятия пройдут и в районах республики. В Гулрыпшском доме культуры 12 мая в 15:00 состоится концерт детского хореографического ансамбля “Абаза”. А 14 мая в 17:00 в Пицундском храме пройдет концерт органной музыки "От классики до рок-хитов" Заслуженного артиста Абхазии Луки Гаделия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230429/russkiy-yumor-s-abkhazskim-aktsentom-semeynyy-portret-s-postoronnim-v-abkhazskom-teatre-1045543541.html

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