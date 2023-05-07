https://sputnik-abkhazia.ru/20230507/presechena-popytka-diversii-na-aerodrome-v-ivanovskoy-oblasti-1045683624.html

Пресечена попытка диверсии на аэродроме в Ивановской области

Пресечена попытка диверсии на аэродроме в Ивановской области

Члены диверсионной группы, завербованные украинской разведкой, должны были уничтожить самолеты А-50. 07.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-07T13:47+0300

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СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с МВД России пресекли диверсию на аэродроме в Ивановской области, сообщает пресс-служба ведомства."Федеральной службой безопасности совместно с министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта, планировавшегося управлением разведки министерства обороны Украины, на военном аэродроме "Северный" в Ивановской области с применением дронов, начиненных взрывчаткой", - говорится в сообщении.Диверсанты, которые согласовывали свои действия с сотрудниками украинских спецслужб, планировали уничтожить самолеты радиолокационного обнаружения и управления А-50. Взрывные устройства они планировали доставить из Украины на легкомоторном самолете. Пилот и члены диверсионной группы были задержаны в Тульской области в момент передачи взрывчатых веществ. В настоящее время ведутся следственные мероприятия по выявлению всех членов группировки.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230503/semero-chelovek-zaderzhany-po-podozreniyu-v-organizatsii-teraktov-v-krymu-1045617079.html

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