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Пресечена попытка диверсии на аэродроме в Ивановской области
Пресечена попытка диверсии на аэродроме в Ивановской области
Члены диверсионной группы, завербованные украинской разведкой, должны были уничтожить самолеты А-50. 07.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-07T13:47+0300
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СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с МВД России пресекли диверсию на аэродроме в Ивановской области, сообщает пресс-служба ведомства."Федеральной службой безопасности совместно с министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта, планировавшегося управлением разведки министерства обороны Украины, на военном аэродроме "Северный" в Ивановской области с применением дронов, начиненных взрывчаткой", - говорится в сообщении.Диверсанты, которые согласовывали свои действия с сотрудниками украинских спецслужб, планировали уничтожить самолеты радиолокационного обнаружения и управления А-50. Взрывные устройства они планировали доставить из Украины на легкомоторном самолете. Пилот и члены диверсионной группы были задержаны в Тульской области в момент передачи взрывчатых веществ. В настоящее время ведутся следственные мероприятия по выявлению всех членов группировки.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230503/semero-chelovek-zaderzhany-po-podozreniyu-v-organizatsii-teraktov-v-krymu-1045617079.html
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новости, фсб рф, россия, украина
Пресечена попытка диверсии на аэродроме в Ивановской области
Члены диверсионной группы, завербованные украинской разведкой, должны были уничтожить самолеты А-50.
СУХУМ, 7 мая - Sputnik
. Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с МВД России пресекли диверсию на аэродроме в Ивановской области, сообщает
пресс-служба ведомства.
"Федеральной службой безопасности совместно с министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена попытка совершения диверсионно-террористического акта, планировавшегося управлением разведки министерства обороны Украины, на военном аэродроме "Северный" в Ивановской области с применением дронов, начиненных взрывчаткой", - говорится в сообщении.
Диверсанты, которые согласовывали свои действия с сотрудниками украинских спецслужб, планировали уничтожить самолеты радиолокационного обнаружения и управления А-50. Взрывные устройства они планировали доставить из Украины на легкомоторном самолете.
Пилот и члены диверсионной группы были задержаны в Тульской области в момент передачи взрывчатых веществ. В настоящее время ведутся следственные мероприятия по выявлению всех членов группировки.