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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник, 8 мая
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник, 8 мая
Погода черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 07.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-07T19:50+0300
2023-05-07T19:50+0300
2023-05-07T19:50+0300
в абхазии
погода в абхазии
абхазия
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СУХУМ, 7 мая - Sputnik. В понедельник, 8 мая, из-за прохождения атмосферного фронта в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды от +13°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность 70-90%.
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погода в абхазии, абхазия
погода в абхазии, абхазия
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник, 8 мая
Погода черноморского побережья Абхазии будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 7 мая - Sputnik. В понедельник, 8 мая, из-за прохождения атмосферного фронта в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, дождь разной интенсивности, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10-15 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды от +13°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность 70-90%.