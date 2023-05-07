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Заур Гваджава принял участие в мероприятиях к 78-летию Победы в Каракасе
Заур Гваджава принял участие в мероприятиях к 78-летию Победы в Каракасе
Торжественные шествия по улицам столицы Венесуэлы организовали посольства Абхазии, России и Беларуси при содействии венесуэльского МИД. 07.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-07T12:53+0300
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СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Венесуэле Заур Гваджава принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 78-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Медиацентр МИД республики.По площади Пасео де Лос Просерес состоялось шествие Бессмертного полка, на котором сотрудники абхазского посольства несли плакат с фотографиями уроженцев республики, сражавшихся на полях войны против нацизма. Завершилось мероприятие возложением цветов к монументу героев, во время которого прозвучали гимны Абхазии, Венесуэлы России и Беларуси.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/put-k-priznaniyu-kak-abkhaziya-dokazala-svoyu-nezavisimost-1041162309.html
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абхазия, венесуэла, новости, великая отечественная война
абхазия, венесуэла, новости, великая отечественная война

Заур Гваджава принял участие в мероприятиях к 78-летию Победы в Каракасе

12:53 07.05.2023
© Foto / Медиацентр МИД АбхазииВ Венесуэле состоялись Торжественные мероприятия по случаю 78-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.
В Венесуэле состоялись Торжественные мероприятия по случаю 78-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. - Sputnik Абхазия, 1920, 07.05.2023
© Foto / Медиацентр МИД Абхазии
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Торжественные шествия по улицам столицы Венесуэлы организовали посольства Абхазии, России и Беларуси при содействии венесуэльского МИД.
СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Венесуэле Заур Гваджава принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 78-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Медиацентр МИД республики.
По площади Пасео де Лос Просерес состоялось шествие Бессмертного полка, на котором сотрудники абхазского посольства несли плакат с фотографиями уроженцев республики, сражавшихся на полях войны против нацизма.
Завершилось мероприятие возложением цветов к монументу героев, во время которого прозвучали гимны Абхазии, Венесуэлы России и Беларуси.
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