https://sputnik-abkhazia.ru/20230507/zaur-gvadzhava-prinyal-uchastie-v-meropriyatiyakh-k-78-letiyu-pobedy-v-karakase-1045683486.html

Заур Гваджава принял участие в мероприятиях к 78-летию Победы в Каракасе

Заур Гваджава принял участие в мероприятиях к 78-летию Победы в Каракасе

Торжественные шествия по улицам столицы Венесуэлы организовали посольства Абхазии, России и Беларуси при содействии венесуэльского МИД. 07.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-07T12:53+0300

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2023-05-07T12:53+0300

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СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Венесуэле Заур Гваджава принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 78-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает Медиацентр МИД республики.По площади Пасео де Лос Просерес состоялось шествие Бессмертного полка, на котором сотрудники абхазского посольства несли плакат с фотографиями уроженцев республики, сражавшихся на полях войны против нацизма. Завершилось мероприятие возложением цветов к монументу героев, во время которого прозвучали гимны Абхазии, Венесуэлы России и Беларуси.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220826/put-k-priznaniyu-kak-abkhaziya-dokazala-svoyu-nezavisimost-1041162309.html

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