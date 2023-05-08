https://sputnik-abkhazia.ru/20230508/aslan-bzhaniya-provel-soveschanie-v-ochamchyrskom-rayone-1045703575.html

Аслан Бжания провел совещание в Очамчырском районе

Аслан Бжания провел совещание в Очамчырском районе

На совещании обсуждались вопросы социально-экономического развития района, работы, проведенные в рамках Инвестпрограммы и профинансированные из... 08.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-08T17:40+0300

2023-05-08T17:40+0300

2023-05-08T17:40+0300

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СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел выездное рабочее совещание в Очамчырском районе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. По его словам, из средств Инвестиционной программы было освоено более 322 миллионов рублей из выделенных 376 миллионов. На эти деньги были асфальтированы улицы в селах Тамыш, Моква и Меркула, проведен капитальный ремонт распределительных сетей, приобретено оборудование и материалы для ремонта воздушной линии "Ачгуара", завершен первый этап освещения республиканской трассы на участке Сухум-Очамчыра.В рамках средств Инвестпрограммы также запланированы строительство водозаборного сооружения в Мокве и капитальный ремонт "Ачгуары", сумма на последний пока не была освоена.За счет республиканского бюджета также было проведено множество мероприятий. За 2021 году был отремонтирован мост в Гуаде, пробурены скважины для воды в селе Атара и Меркула, построены мини-стадионы в Гупе и Меркуле, проведена реконструкция линии электропередач в селе Гуп, отремонтирован водопровод в ЧлоуВ 2022 году средства из республиканского бюджета были направлены на энергоснабжение села Гуп, ремонт дома-музея Баграта Шинкуба, на ремонт фельдшерско-акушерских пунктов, на работы по ремонту водопровода, на бурение скважины в Адзюбже.Кроме того, на встрече обсуждались вопросы энергетики, криминогенная обстановка в районе и собираемость налоговых платежей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230508/prezident-abkhazii-aslan-bzhaniya-provel-rabochee-soveschanie-v-tkuarchalskom-rayone-1045698876.html

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