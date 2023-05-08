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Президент Абхазии Аслан Бжания провел рабочее совещание в Ткуарчалском районе
Президент Абхазии Аслан Бжания провел рабочее совещание в Ткуарчалском районе
На совещании обсудили вопросы инвестиционной привлекательности района и его экономического развития. 08.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-08T14:22+0300
2023-05-08T14:22+0300
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СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел выездное совещание в администрации Ткуарчалского района, сообщает пресс-служба главы государства. На совещании обсуждались вопросы развития района, а также реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. По словам главы района Исидора Дочия, основным фактором развития экономики могут послужить инвестиции, благодаря которым могут быть открыты новые производства.Аслан Бжания также отметил важность привлечения инвестиций и поручил усилить работу в этом направлении.Кроме того, президенту рассказали о ходе работ по реконструкции ткуарчалского районного рынка и замены кровель многоквартирных домов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230428/glavy-gorodov-i-rayonov-otchitalis-prezidentu-o-svoey-rabote-1045533508.html
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абхазия, аслан бжания, ткуарчальский район
абхазия, аслан бжания, ткуарчальский район

Президент Абхазии Аслан Бжания провел рабочее совещание в Ткуарчалском районе

14:22 08.05.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Аслан Бжания проводит совещание в администрации ткуарчалского района
Аслан Бжания проводит совещание в администрации ткуарчалского района - Sputnik Абхазия, 1920, 08.05.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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На совещании обсудили вопросы инвестиционной привлекательности района и его экономического развития.
СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел выездное совещание в администрации Ткуарчалского района, сообщает пресс-служба главы государства.
На совещании обсуждались вопросы развития района, а также реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. По словам главы района Исидора Дочия, основным фактором развития экономики могут послужить инвестиции, благодаря которым могут быть открыты новые производства.
Аслан Бжания также отметил важность привлечения инвестиций и поручил усилить работу в этом направлении.
Кроме того, президенту рассказали о ходе работ по реконструкции ткуарчалского районного рынка и замены кровель многоквартирных домов.
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