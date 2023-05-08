https://sputnik-abkhazia.ru/20230508/prezident-abkhazii-aslan-bzhaniya-provel-rabochee-soveschanie-v-tkuarchalskom-rayone-1045698876.html

Президент Абхазии Аслан Бжания провел рабочее совещание в Ткуарчалском районе

Президент Абхазии Аслан Бжания провел рабочее совещание в Ткуарчалском районе

На совещании обсудили вопросы инвестиционной привлекательности района и его экономического развития. 08.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-08T14:22+0300

2023-05-08T14:22+0300

2023-05-08T14:22+0300

в абхазии

абхазия

аслан бжания

ткуарчальский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/08/1045694703_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_5ed2cc1bdd4e9a1ad10b337685f756e7.jpg

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания провел выездное совещание в администрации Ткуарчалского района, сообщает пресс-служба главы государства. На совещании обсуждались вопросы развития района, а также реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. По словам главы района Исидора Дочия, основным фактором развития экономики могут послужить инвестиции, благодаря которым могут быть открыты новые производства.Аслан Бжания также отметил важность привлечения инвестиций и поручил усилить работу в этом направлении.Кроме того, президенту рассказали о ходе работ по реконструкции ткуарчалского районного рынка и замены кровель многоквартирных домов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230428/glavy-gorodov-i-rayonov-otchitalis-prezidentu-o-svoey-rabote-1045533508.html

абхазия

ткуарчальский район

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, аслан бжания, ткуарчальский район