Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20230508/bolshe-ne-pervaya-armiya-pentagon-zayavil-o-kriticheskikh-problemakh-1045701174.html
Больше не первая армия: Пентагон заявил о критических проблемах
Больше не первая армия: Пентагон заявил о критических проблемах
Командование американского флота бьет тревогу. На складах не хватает вооружения даже для себя, не говоря уже об Украине. 08.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-08T15:39+0300
2023-05-08T15:39+0300
сша
нато
россия
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102373/44/1023734495_0:4:1025:580_1920x0_80_0_0_47b13c264f8c6eff00d4a4d11343c137.jpg
Однако снижать военную активность в США не готовы. О том, как ищут выход из ситуации, для РИА Новости разбирался Давид Нармания.Оружейники не справляютсяО проблемах заговорили еще в январе. "Я не могу снисходительно закрывать глаза на военно-промышленный комплекс. Не могу простить, что нам не дают необходимые боеприпасы. Все эти истории про ковид и логистику меня не волнуют. Меня волнуют своевременные поставки SM-6 и торпед", — приводит американский портал Defense News слова главы Командования сил флота США Дэрила Кодла. Он отвечает за силы в Атлантическом океане.Не лучше ситуация и с подводными лодками. "За пять лет вместо десяти субмарин я получил шесть. Где еще четыре?" — возмущается Кодл. При этом, по его словам, проблема не только в новых подлодках, но и в починке старых.Сейчас на капитальном ремонте или в ожидании его находятся 19 субмарин. Хотя по плану их должно быть не больше десятка.Начальник военно-морских операций Майкл Гилдей тоже жалуется: ВПК не справляется. "Украина показала, что расходы высокотехнологичного оружия могут быть выше, чем мы оценивали", — подчеркивает он.Угроза от соперниковНо времени для передышки нет. США остаются самой грозной военной силой на море, но Россия и Китай усиливают активность. Вашингтон с этим мириться не желает.В среду, 3 мая, помощник генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности Дэвид Каттлер заявил об угрозе диверсий в Атлантике, Северном и Балтийском морях, которые может организовать Кремль. Например, на газопроводах и интернет-кабелях.Всего там пролегает около 400 кабелей, пропускающих 95% мирового интернет-трафика. Двести из них критически важны. "По ним ежедневно проходят финансовые транзакции на сумму около десяти триллионов долларов, это, по сути, экономический стержень", — пояснил чиновник.Сейчас, уверяет он, российские моряки составляют карты ключевых инфраструктурных объектов стран альянса как на морском дне, так и на суше.Но Атлантикой дело не ограничивается — еще больше опасений в Вашингтоне вызывает ситуация в Северном Ледовитом океане. По словам представителя альянса, Москва за последнее десятилетие существенно нарастила военные возможности в Арктике. Не дремлет и Пекин.В конце января американцы провели учения "Северный удар". Проверяли готовность Нацгвардии действовать в условиях холода. При этом, как отмечает издание The Atlantic, США не строили надводных кораблей арктического класса с 1950-х годов. Фактически противопоставить России тут им нечего.Но это лишь отдельные примеры. Число потенциальных зон конфликта на планете растет. Белому дому надо, чтобы Вооруженные силы США могли быстро оказаться в любой точке земного шара. Именно на этом построена американская военная доктрина, и проблемы с оснащением флота — головная боль для всех вооруженных сил.В поисках решенияЧтобы исправить ситуацию, разработали план из четырех частей.Первая — изменение сроков формирования бюджета. Сейчас Пентагон исходит из пятилетних периодов, но, как отмечает Кодл, это ограничивает возможности. По его словам, 15 лет предоставили бы флоту больше пространства для маневра.Вторая — концепция One Atlantic, предусматривающая экстренную переброску сил через Атлантический океан. Это сделает флот более гибким. Но команды и сами корабли должны быть хорошо подготовлены.Поэтому адмирал предлагает пересмотреть принципы реагирования флота. Сейчас корабли и экипажи работают трехлетними циклами: техобслуживание, обучение и развертывание. После этого они остаются в состоянии высокой готовности. Сложность в том, что эти этапы проходит авианосная ударная группа целиком: если обновлять парк техники, то всем сразу.Наконец, нужно реформировать подготовку. Персонал обучают лишь в начале карьеры, и программа одинаковая. Целесообразнее тренироваться сперва на суше — с применением виртуальной реальности. А уже потом отправлять на борт корабля.Кроме того — занятия в течение всей службы. Дополнительные курсы предусмотрены также и при смене должности.В командовании флота убеждены: это позволит решить критически важные проблемы. А все потому, утверждает Кодл, что именно военно-морские силы ежедневно контактируют с главными соперниками — кораблями России и Китая.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230505/lavrov-rossiya-budet-otvechat-delom-na-ataku-dronov-1045650116.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230503/ssha-vzlomali-dver-giperzvukovogo-oruzhiya-chto-oni-poluchili-1045614715.html
сша
россия
китай
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102373/44/1023734495_124:0:900:582_1920x0_80_0_0_7c4c50848c4c2037bebe9edd38ceeda2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сша, нато, россия, китай
сша, нато, россия, китай

Больше не первая армия: Пентагон заявил о критических проблемах

15:39 08.05.2023
© Foto / Ministry of defence / Авианосец ВМС США Гарри Трумен. Архивное фото
Авианосец ВМС США Гарри Трумен. Архивное фото - Sputnik Абхазия, 1920, 08.05.2023
© Foto / Ministry of defence /
Подписаться на
НовостиTelegram
Командование американского флота бьет тревогу. На складах не хватает вооружения даже для себя, не говоря уже об Украине.
Однако снижать военную активность в США не готовы. О том, как ищут выход из ситуации, для РИА Новости разбирался Давид Нармания.

Оружейники не справляются

О проблемах заговорили еще в январе. "Я не могу снисходительно закрывать глаза на военно-промышленный комплекс. Не могу простить, что нам не дают необходимые боеприпасы. Все эти истории про ковид и логистику меня не волнуют. Меня волнуют своевременные поставки SM-6 и торпед", — приводит американский портал Defense News слова главы Командования сил флота США Дэрила Кодла. Он отвечает за силы в Атлантическом океане.
По словам офицера, Америке нужны 75 военных кораблей в полной готовности. Но их нет из-за задержек со стороны производителей оружия. А ведь это меньше половины — всего у Вашингтона 164 корабля.
Не лучше ситуация и с подводными лодками. "За пять лет вместо десяти субмарин я получил шесть. Где еще четыре?" — возмущается Кодл. При этом, по его словам, проблема не только в новых подлодках, но и в починке старых.
Сейчас на капитальном ремонте или в ожидании его находятся 19 субмарин. Хотя по плану их должно быть не больше десятка.
Начальник военно-морских операций Майкл Гилдей тоже жалуется: ВПК не справляется. "Украина показала, что расходы высокотехнологичного оружия могут быть выше, чем мы оценивали", — подчеркивает он.

Угроза от соперников

Но времени для передышки нет. США остаются самой грозной военной силой на море, но Россия и Китай усиливают активность. Вашингтон с этим мириться не желает.
В среду, 3 мая, помощник генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности Дэвид Каттлер заявил об угрозе диверсий в Атлантике, Северном и Балтийском морях, которые может организовать Кремль. Например, на газопроводах и интернет-кабелях.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Белоруссию - Sputnik Абхазия, 1920, 05.05.2023
Лавров: Россия будет отвечать делом на атаку дронов
5 мая, 11:50
Всего там пролегает около 400 кабелей, пропускающих 95% мирового интернет-трафика. Двести из них критически важны. "По ним ежедневно проходят финансовые транзакции на сумму около десяти триллионов долларов, это, по сути, экономический стержень", — пояснил чиновник.
Сейчас, уверяет он, российские моряки составляют карты ключевых инфраструктурных объектов стран альянса как на морском дне, так и на суше.
Но Атлантикой дело не ограничивается — еще больше опасений в Вашингтоне вызывает ситуация в Северном Ледовитом океане. По словам представителя альянса, Москва за последнее десятилетие существенно нарастила военные возможности в Арктике. Не дремлет и Пекин.
В конце января американцы провели учения "Северный удар". Проверяли готовность Нацгвардии действовать в условиях холода. При этом, как отмечает издание The Atlantic, США не строили надводных кораблей арктического класса с 1950-х годов. Фактически противопоставить России тут им нечего.
Но это лишь отдельные примеры. Число потенциальных зон конфликта на планете растет. Белому дому надо, чтобы Вооруженные силы США могли быстро оказаться в любой точке земного шара. Именно на этом построена американская военная доктрина, и проблемы с оснащением флота — головная боль для всех вооруженных сил.

В поисках решения

Чтобы исправить ситуацию, разработали план из четырех частей.
Первая — изменение сроков формирования бюджета. Сейчас Пентагон исходит из пятилетних периодов, но, как отмечает Кодл, это ограничивает возможности. По его словам, 15 лет предоставили бы флоту больше пространства для маневра.
Учения Балтийского флота по управлению артиллерийским огнем в Калининградской области - Sputnik Абхазия, 1920, 03.05.2023
США "взломали дверь" гиперзвукового оружия: что они получили
3 мая, 09:00
Вторая — концепция One Atlantic, предусматривающая экстренную переброску сил через Атлантический океан. Это сделает флот более гибким. Но команды и сами корабли должны быть хорошо подготовлены.
Поэтому адмирал предлагает пересмотреть принципы реагирования флота. Сейчас корабли и экипажи работают трехлетними циклами: техобслуживание, обучение и развертывание. После этого они остаются в состоянии высокой готовности. Сложность в том, что эти этапы проходит авианосная ударная группа целиком: если обновлять парк техники, то всем сразу.
Наконец, нужно реформировать подготовку. Персонал обучают лишь в начале карьеры, и программа одинаковая. Целесообразнее тренироваться сперва на суше — с применением виртуальной реальности. А уже потом отправлять на борт корабля.
Кроме того — занятия в течение всей службы. Дополнительные курсы предусмотрены также и при смене должности.
В командовании флота убеждены: это позволит решить критически важные проблемы. А все потому, утверждает Кодл, что именно военно-морские силы ежедневно контактируют с главными соперниками — кораблями России и Китая.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0