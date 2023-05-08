https://sputnik-abkhazia.ru/20230508/bzhaniya-proinspektiroval-khod-beregoukrepitelnykh-rabot-na-reke-kodor-1045706577.html

Бжания проинспектировал ход берегоукрепительных работ на реке Кодор

Бжания проинспектировал ход берегоукрепительных работ на реке Кодор

Из-за ливневых дождей реки Абхазии часто выходят из берегов. Вода затапливает домохозяйства, сельскохозяйственные угодья, сносит мосты. 08.05.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания в ходе рабочей поездки в восточные районы республики посетил места проведения берегоукрепительных работ на реке Кодор. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. По словам главы Управления капитального строительства Тимура Агрба, это уже второй участок, на котором в 2023 году проводятся такие работы, планируется продолжить их еще в четырех местах"Протяженность участка - 1200 метров. Работы будут еще на трех участках со стороны Гулрыпшского района протяженностью 700 метров. Также требует берегоукрепления еще один участок - 650 метров, где на берегу реки стоят линии электропередач", - сказал он.На берегоукрепительные работы из резервного фонда президента было выделено 63 миллиона рублей. Они ведутся уже второй месяц и будут продолжаться примерно столько же. Кроме того, похожие работы, на которые было выделено 15 миллионов рублей, ранее были проведены на реке Кодор со стороны села Уарча.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221028/otsenka-uscherba-vostochnye-rayony-abkhazii-podschityvayut-ubytki-posle-stikhii-1042288252.html

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