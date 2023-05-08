https://sputnik-abkhazia.ru/20230508/klub-nachinayuschikh-speleologov-imeni-givi-smyr-poyavilsya-v-novom-afone-1045690046.html

Клуб начинающих спелеологов имени Гиви Смыр появился в Новом Афоне

Клуб начинающих спелеологов имени Гиви Смыр появился в Новом Афоне

Гиви Смыр - кавалер ордена Леона, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" II степени, скульптор, художник, первооткрыватель Новоафонской пещеры. 08.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-08T09:00+0300

2023-05-08T09:00+0300

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СУХУМ, 8 мая – Sputnik, Бадри Есиава. В Новом Афоне появился клуб начинающих спелеологов имени Гиви Смыр. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал руководитель клуба Алхас Смыр.По словам Смыр, клуб состоит из шести человек, одного студента и пятерых школьников. Они уже побывали в вертикальной пещере Гум в верхней Эшере, которая пока плохо изучена. Вместе с руководителем начинающие спелеологи спустились до отметки в семь метров вглубь от входа в пещеру."Для детей это хороший участок. Он безопасен, там ловит мобильная связь, это недалеко от трассы. Пока будем работать там, а после будем понемногу подниматься в горы. Главная наша цель заключается в подготовке профессиональных спелеологов", - сказал Смыр.Руководитель клуба подчеркнул, что на территории Нового Афона также есть немало неизученных пещер, в их числе, сама визитная карточка города – Новоафонская пещера. Абхазские и российские спелеологи в ближайшее время планируют приступить к ее исследованию. На стадии завершения изучение пещеры Лашпсар в 30 километрах к северу от села Анхуа, которую изучают совместно со спелеоклубом МГУ.Финансовую и иную помощь клубу спелеологов-любителей оказывает семья первооткрывателя Новоафонской пещеры Гиви Смыр.Гиви Смыр родился 9 мая 1945 года в городе Новый Афон. В 1961 году, в возрасте 16 лет, он один с помощью простой веревки спустился в пропасть, которую издревле называли в народе "Бездонная яма". Так была открыта Новоафонская пещера, вторая по величине в мире. Добраться до дна без специального снаряжения было невозможно, и уже через некоторое время вместе с Гиви на дно спустились спелеологи. Гиви Смыр ушел из жизни 18 ноября 2016 года в возрасте 71 года.

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