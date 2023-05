https://sputnik-abkhazia.ru/20230507/okarina-zub-mamonta-i-bumazhnaya-loza-yarmarka-narodnogo-tvorchestva-v-novom-afone-1045685421.html

Окарина, зуб мамонта и бумажная лоза: ярмарка народного творчества в Новом Афоне

Окарина, зуб мамонта и бумажная лоза: ярмарка народного творчества в Новом Афоне

Ярмарка-фестиваль народного творчества и ремесел памяти Гиви Смыр проводится в Новом Афоне второй год подряд.

абхазия

новый афон

народное ремесло

О том, чем удивляли и заманивали посетителей ярмарки, для чего мастера использовали бивень мамонта, как прошла церемония открытия мероприятия и почему Гиви Смыр в молодости объявил голодовку, читайте в материале корреспондента Sputnik.Необычные редкостиНа территории Центра культуры и творчества имени скульптора, художника и первооткрывателя Новоафонской пещеры Гиви Смыр вновь открылась ярмарка-фестиваль народного творчества и ремесел. Ассортимент продукции на ярмарке разнообразен, там можно встретить довольно редкие и необычные изделия. Кузнец из Сухума Дато Гергедава и его коллеги выложили на прилавок более десятка абхазских ножей на любой вкус. Среди холодного оружия заметно выделялись два экземпляра, отдельно лежавшие в деревянных футлярах с опилками. Особенность этих ножей была в том, что их рукоятки были сделаны из зуба и бивня мамонта, а тыльники - из серебра."Они у нас в единственном экземпляре. Лезвия ножей сделаны из мозаичной дамасской стали. Рукоятки - из зуба мамонта в одном случае и бивня мамонта в другом. Мы привезли их из Якутии. Они добываются там в больших масштабах, но есть ограничения по использованию материала – рукоять не должна превышать 12 сантиметров", - рассказал Гергедава.Изготовление ножей из такого редкого материала не только дорогостоящее удовольствие, но и крайне сложное дело. По словам мастера, рукоятки выполняются вручную в их кузне, но лезвия приходится заказывать у одного из российских коллег. На изготовление одного такого ножа требуется около 20 дней работы.Гергедава добавил, что расставаться с этими ножами мастерам непросто. Он надеется, что они хотя бы не покинут Абхазию и попадут к местным коллекционерам. Помимо ножей, мастера кузни "Абраскил" представили пояса к национальным абхазским костюмам.На ярмарке также можно было увидеть выполненные вручную предметы быта из дерева, бумаги и керамики, декоративные растения, картины, сладости, абхазские алкогольные напитки, мед, аджинджыхуа, аджику, сумки и даже копии древних духовых инструментов.Руслан Вахидов из Краснодарского края участвует в ярмарке второй год подряд. В своем небольшом темно-коричневом кожаном чемодане он привез окарины – керамические флейты в форме птиц и животных."Это прародительница свистковых флейт. Собственно, с нее начинались простейшие духовые инструменты. Здесь у меня представлены звукоряды разных народов Ближнего Востока и средневековой Европы", - объяснил Вахидов и сыграл несколько народных мелодий на окаринах, а потом одну из наиболее узнаваемых композиций немецкой группы Scooter "How Much Is the Fish".Диковинные свистульки привлекли внимание двух ребят, гулявших по ярмарке вместе с отцом. Опробовав окарины в деле, они купили три штуки и, недолго думая, они тут же испробовали их в деле.Как после небольшой импровизации отец мальчиков Дмитрий, рассказал, что он с супругой и двумя сыновьями Роланом и Леоном приехал из Тульской области на отдых в Пицунду. Там они увидели афиши предстоящей ярмарке в Новом Афоне."Мы сразу решили, что обязательно ее посетим. Вся наша семья увлекается музыкой и нам нравится играть на разных этнических, национальных инструментах. Поэтому, когда видим что-то такое, это сразу попадает в нашу коллекцию", - поделился турист.Живопись и бумажная лозаВ фестивале приняло участие немало местных художников, среди которых была Елена Астапенко из Агудзеры. Она занимается декоративной росписью тарелок из стекла и дерева. В основном, она наносит на них орнаменты и узоры с национальными мотивами, а также рисует небольшие сценки - джигитов на конях, абхазских девушек, пастухов."У меня в большей степени некие созидательные образы. Мне интересно показывать семейные ценности, человеческий труд, и это меня очень вдохновляет. Я работаю дома, и клиенты сами меня находят через социальные сети", - рассказала она.Елена работает специалистом по поддержке бизнеса и кредитования покупателей в одном из местных банков, и творчество в большей степени служит ей в качестве инструмента для душевного умиротворения. В месяц Елена может разрисовать около 50 тарелок, но ставить на поток свою деятельность не намерена. Для нее главное - это уникальность каждого изделия.Наталья Данилова и Елена Ишмухаметова познакомились в Абхазии после переезда из России. Обе девушки занимаются живописью, и это их сблизило. Елена называется себя свободным художником, а Наталья окончила Сухумское художественное училище и пишет картины профессионально. Также она работает декоратором праздников и свадебных торжеств."Я с детства увлекалась разными видами творчества, но не рисовала. Наташа меня подговорила и стала учить. Сегодня это мой основной источник заработка", - поделилась Елена и на примере своей черно-белой картины с изображением черепа показала, как ее внутреннее состояние отражается на полотнах.Наталья же напротив, если не в духе, то за дело не берется. Ей нравится рисовать здания, натюрморты и цветы. На ярмарке девушки выставили в общей сложности более 200 своих работ – картины разных размеров и открытки.Художник из столицы Абхазии Анатолий Качалов пишет в стиле авангард и импрессионизм. По его словам, в детстве он любил рисовать, но со временем забросил творчество. Вернулся он к этому лишь в 20 лет, тогда же и поступил в Сухумское художественное училище."Почти десять лет уже рисую и не жалею об этом. Часто участвую в выставках, ярмарках. Здесь впервые. Это хорошая возможность показать свои работы, заявить о себе и найти покупателей. Свои картины я отношу к современному искусству, это направление в Абхазии постепенно начинает пользоваться популярностью", - подчеркнул он.Пять лет назад Алена Овсиенко из Сухума увлеклась изготовлением корзин и подносов из бумажной лозы. Путь к этому начался с вышивания, которому Алену обучила мама.На изготовление даже самой маленькой корзины нужно около пяти дней. Больше всего времени занимает подготовка бумаги к плетению, и возникающие в процессе мозоли на руках не успевают заживать."Конечно, не сразу все получалось, но с годами я научилась. Не обошлось без подсказок из интернета. Чаще всего я работаю на заказ. Клиенты разные. В основном, частные лица. Например, у меня есть постоянная клиентка - пенсионер. Она в течение года собирает деньги, и каждое лето что-то покупает у меня", - рассказала Овсиенко.Автор уверяет, что ее продукцию можно смело мыть в воде и она экологически чистая.Церемония открытияОфициальная часть открытия ярмарки-фестиваля прошла под аккомпанемент вокально-инструментального ансамбля "Гунда".Приветствуя гостей, замглавы администрации Нового Афона Беслан Харабуа объявил о том, что в ближайшее время будет открыт музей имени Гиви Смыр, которому 9 мая исполнилось бы 73 года.Герой Абхазии, директор музея Боевой славы имени Владислава Ардзинба Мзия Бейя охарактеризовала своего боевого товарища Гиви Смыр, как уникального человека, с которым ей довелось пройти Отечественную войну народа Абхазии.Она добавила, что совместно с супругой Гиви Смыр Жаклин Чачибая постарается открыть выставку о нем до юбилея художника.Историк и публицист Руслан Гожба в своей речи, в частности, подчеркнул, что предки Гиви Смыр владели обширными землями, и нынешняя территория Новоафонского монастыря в прошлом принадлежала им.Заслуженный работник культуры Абхазии, директор Республиканского центра народного творчества Нури Кварчия сказал, что Гиви Смыр как никто другой чувствовал и слышал природу, понимал боль и чаяния своего народа, думал о том, как сделать жизнь людей лучше."Впервые я увидел его по телевизору еще в молодости. Был репортаж о том, что Гиви Смыр объявил голодовку, требуя сохранения Новоафонской крепости, которая разрушалась. Мы всей семьей приехали сюда и в качестве волонтеров стали чистить эти участки на холмах. Приехали все, кто болел сердцем за эту проблему, люди с утра до вечера находились здесь. Еще месяц после этого краснота на руках не сходила", - вспомнил Кварчия.Руководитель центра культуры и творчества имени Гиви Смыр, супруга художника Жаклин Чачибая поблагодарила всех, кто пришел на ярмарку, и отметила, что Смыр прожил жизнь не зря, так как смог достучаться до многих."Конечно, его желание и его благословение с нами, но вся эта история не о нем. Она о нас с вами. О том, как мы проживем эту жизнь и что оставим после себя нашим детям", - сказала Чачибая и добавила, что мир должен победить злобу и вражду.Она также напомнила посетителям о том, что с 8 по 9 мая на ярмарке запланированы мероприятия - выставка детских рисунков, поэтические чтения с участием студентов и школьников, мастер-классы.Гиви Смыр родился 9 мая 1945 года в городе Новый Афон. В 1961 году, в возрасте 16 лет, он один с помощью простой веревки, спустился в пропасть, которую издревле называли в народе "Бездонная яма". Так была открыта Новоафонская пещера, вторая по величине в мире. Но добраться до дна без специального снаряжения было невозможно, и уже через некоторое время вместе с Гиви на дно спустились спелеологи. Гиви Смыр - кавалер Ордена Леона и ордена "Ахьдз-Апша" II степени. Он ушел из жизни 18 ноября 2016 года.

