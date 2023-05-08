https://sputnik-abkhazia.ru/20230508/konnosportivnye-sorevnovaniya-ko-dnyu-pobedy-nachalis-v-duripshe-1045693877.html

Конноспортивные соревнования ко Дню Победы начались в Дурипше

Конноспортивные соревнования ко Дню Победы начались в Дурипше

Призовой фонд соревнований в селе Дурипш составит 880 тысяч рублей. Они продлятся 8 и 9 мая. 08.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-08T12:16+0300

2023-05-08T12:16+0300

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ДУРИПШ, 8 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Конноспортивные соревнования ко Дню Победы в Великой Отечественной войне начались на ипподроме в Дурипше.В них участвуют сборные команды из шести гудаутских сел – Аацы, Куланырхуа, Лыхны, Дурипш, Звандрипш, Джирхуа. Жокеи будут состязаться в таких дисциплинах, как метание дротиков, конный футбол, рубка и джигитовка. К участию в этих дисциплинах не допускаются наездники из других районов страны, они будут пробовать свои силы в заездах.Как уточнил главный судья соревнований Джарназ Бения, на скачках состоятся заезды на дистанции в 1200, 1400, 1800, 2000 и 4000 метров. В них разыграют призы от Города-героя Гудауты, ряд призов памяти мастеров спорта СССР и Республики Абхазия, приз памяти конников Гудаутского района и приз ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.Общий призовой фонд соревнований составит 880 тысяч рублей.Несмотря на дождливую погоду, посмотреть на самое массовое спортивное событие страны пришли сотни людей. Среди них не только жители Гудаутского района, но и гости из других городов и районов страны.Ипподром, на котором соревнуются жокеи, огородили железной конструкцией. По периметру несли службу сотрудники правоохранительных органов, которые пускали на поле только членов команд, судейскую коллегию и представителей СМИ по разрешению организаторов состязаний.Также для обеспечения безопасности жокеев и гостей скачек у ипподрома дежурит карета скорой помощи с бригадой медиков.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230501/1045588482.html

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