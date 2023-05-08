https://sputnik-abkhazia.ru/20230508/literaturno-poeticheskiy-vecher-v-chest-dnya-pobedy-proshel-v-sukhume-1045707909.html

Литературно-поэтический вечер в честь Дня Победы прошел в Сухуме

Литературно-поэтический вечер в честь Дня Победы прошел в Сухуме

В рамках мероприятия в РУСДРАМе прошел показ постановки "Василий Теркин" и прозвучали песни военных лет. 08.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-08T21:25+0300

2023-05-08T21:25+0300

2023-05-08T21:25+0300

в абхазии

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/05/08/1045707483_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_38ec1e57bcb74c7a8bd010271edf1c0c.jpg

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Сухуме провел творческий литературно-поэтический вечер "Былые годы в памяти не стерты", приуроченный к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба центра.Они показали постановку "Василий Теркин" по поэме русского и советского писателя Александра Твардовского. После спектакля прошел небольшой концерт, во время которого были исполнены песни военных лет.Мероприятие посетили посол России в Абхазии Михаил Шургалин, российский торгпред Залина Кобесова, представители администрации Сухума, российские соотечественники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230505/ne-zabyt-istoriyu-v-abkhazii-gotovyatsya-k-prazdnovaniyu-9-maya-1045656639.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости