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Литературно-поэтический вечер в честь Дня Победы прошел в Сухуме
Литературно-поэтический вечер в честь Дня Победы прошел в Сухуме
В рамках мероприятия в РУСДРАМе прошел показ постановки "Василий Теркин" и прозвучали песни военных лет. 08.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-08T21:25+0300
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СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Сухуме провел творческий литературно-поэтический вечер "Былые годы в памяти не стерты", приуроченный к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба центра.Они показали постановку "Василий Теркин" по поэме русского и советского писателя Александра Твардовского. После спектакля прошел небольшой концерт, во время которого были исполнены песни военных лет.Мероприятие посетили посол России в Абхазии Михаил Шургалин, российский торгпред Залина Кобесова, представители администрации Сухума, российские соотечественники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230505/ne-zabyt-istoriyu-v-abkhazii-gotovyatsya-k-prazdnovaniyu-9-maya-1045656639.html
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Литературно-поэтический вечер в честь Дня Победы прошел в Сухуме
В рамках мероприятия в РУСДРАМе прошел показ постановки "Василий Теркин" и прозвучали песни военных лет.
СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Сухуме провел творческий литературно-поэтический вечер "Былые годы в памяти не стерты", приуроченный к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба центра.
Мероприятие состоялось в Русском государственном театре драмы, артисты которого принимали в нем непосредственное участие.
Они показали постановку "Василий Теркин" по поэме русского и советского писателя Александра Твардовского. После спектакля прошел небольшой концерт, во время которого были исполнены песни военных лет.
Мероприятие посетили посол России в Абхазии Михаил Шургалин, российский торгпред Залина Кобесова, представители администрации Сухума, российские соотечественники.