https://sputnik-abkhazia.ru/20230508/pochti-70-zadach-vypolnila-rossiyskaya-artilleriya-na-donetskom-napravlenii-za-sutki-1045705568.html

Почти 70 задач выполнила российская артиллерия на Донецком направлении за сутки

Почти 70 задач выполнила российская артиллерия на Донецком направлении за сутки

В ДНР штурмовые отряды продолжают наступать в западной части Артемовска, поддержку им оказывают воздушно-десантные войска. 08.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-08T20:16+0300

2023-05-08T20:16+0300

2023-05-08T20:16+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

министерство обороны рф

новости

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/1b/1044865385_0:102:3281:1947_1920x0_80_0_0_bd0737c6c3213329dd1015a6995f2a4e.jpg

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. За прошедшие сутки на Донецком направлении российская артиллерия выполнила 69 задач, авиация совершила пять самолетовылетов, сообщает Министерство обороны России.На Купянском направлении за сутки было уничтожено до 55 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, гаубица Д-30, на Красно-Лиманском направлении - более 70 солдат ВСУ, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Акация", две гаубицы Д-20. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях Киев потерял до 70 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицу Д-20, два склада боеприпасов 72-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, на Херсонском направлении - более 50 бойцов ВСУ, семь автомобилей, гаубицу "Мста-Б".Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 107 районах, уничтожен склад вооружения в Балаклее. Средства ПВО России за сутки уничтожили 15 украинских беспилотников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230507/bolee-20-ukrainskikh-bespilotnikov-byli-sbity-nad-chernym-morem-1045684492.html

россия

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, министерство обороны рф, новости, донбасс