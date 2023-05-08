https://sputnik-abkhazia.ru/20230508/pochti-70-zadach-vypolnila-rossiyskaya-artilleriya-na-donetskom-napravlenii-za-sutki-1045705568.html
Почти 70 задач выполнила российская артиллерия на Донецком направлении за сутки
Почти 70 задач выполнила российская артиллерия на Донецком направлении за сутки
В ДНР штурмовые отряды продолжают наступать в западной части Артемовска, поддержку им оказывают воздушно-десантные войска. 08.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-08T20:16+0300
2023-05-08T20:16+0300
2023-05-08T20:16+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
министерство обороны рф
новости
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/1b/1044865385_0:102:3281:1947_1920x0_80_0_0_bd0737c6c3213329dd1015a6995f2a4e.jpg
СУХУМ, 8 мая - Sputnik. За прошедшие сутки на Донецком направлении российская артиллерия выполнила 69 задач, авиация совершила пять самолетовылетов, сообщает Министерство обороны России.На Купянском направлении за сутки было уничтожено до 55 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, гаубица Д-30, на Красно-Лиманском направлении - более 70 солдат ВСУ, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Акация", две гаубицы Д-20. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях Киев потерял до 70 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицу Д-20, два склада боеприпасов 72-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, на Херсонском направлении - более 50 бойцов ВСУ, семь автомобилей, гаубицу "Мста-Б".Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 107 районах, уничтожен склад вооружения в Балаклее. Средства ПВО России за сутки уничтожили 15 украинских беспилотников.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230507/bolee-20-ukrainskikh-bespilotnikov-byli-sbity-nad-chernym-morem-1045684492.html
россия
украина
донбасс
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/1b/1044865385_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_ba3b04c6e8f803c782ef5e076dd04c59.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, украина, министерство обороны рф, новости, донбасс
россия, украина, министерство обороны рф, новости, донбасс
Почти 70 задач выполнила российская артиллерия на Донецком направлении за сутки
В ДНР штурмовые отряды продолжают наступать в западной части Артемовска, поддержку им оказывают воздушно-десантные войска.
СУХУМ, 8 мая - Sputnik.
За прошедшие сутки на Донецком направлении российская артиллерия выполнила 69 задач, авиация совершила пять самолетовылетов, сообщает
Министерство обороны России.
На данном направлении было уничтожено более 380 солдат ВСУ, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Акация", две гаубицы Д-20, одна Д-30, два склада боеприпасов.
На Купянском направлении за сутки было уничтожено до 55 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, гаубица Д-30, на Красно-Лиманском направлении - более 70 солдат ВСУ, три боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка "Акация", две гаубицы Д-20.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях Киев потерял до 70 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, гаубицу Д-20, два склада боеприпасов 72-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, на Херсонском направлении - более 50 бойцов ВСУ, семь автомобилей, гаубицу "Мста-Б".
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 107 районах, уничтожен склад вооружения в Балаклее. Средства ПВО России за сутки уничтожили 15 украинских беспилотников.