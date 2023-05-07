https://sputnik-abkhazia.ru/20230507/bolee-20-ukrainskikh-bespilotnikov-byli-sbity-nad-chernym-morem-1045684492.html
Более 20 украинских беспилотников были сбиты над Черным морем
Более 20 украинских беспилотников были сбиты над Черным морем
Кроме того, средства ПВО уничтожили 10 беспилотников в зоне спецоперации, перехватили пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS... 07.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-07T16:00+0300
2023-05-07T16:00+0300
2023-05-07T16:00+0300
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СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России в ночь с 6 на 7 мая обнаружили 22 ударных украинских дрона над акваторией Черного моря, все цели были сбиты. Об этом сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 119 районах. Кроме того, были уничтожены пункт управления 124-й бригады территориальной обороны, узел связи 81-й аэромобильной бригады, командно-наблюдательные пункты батальона 110-й механизированной бригады ВСУ и Центра сил специальных операций ВСУ "Юг".Ведомство сообщает, что на Купянском направлении были пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп. За сутки на этом направлении были уничтожены более 85 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубица Д-30, склад боеприпасов подразделения украинской террористической организации "Правый сектор"*.На Красно-Лиманском направлении за сутки были уничтожены до 75 солдат ВСУ, три боевые бронированные машины, два автомобиля, одна самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-20.На Донецком направлении штурмовые отряды овладели двумя кварталами Артемовска, за сутки авиация совершила четыре самолетовылета, артиллерия выполнила 64 огревые задачи. Было уничтожено более 340 украинских военнослужащих и наемников, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, гаубица Д-20, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.На Южно-Донецком направлении и Запорожском направления за сутки поражены до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, на Херсонском направлении до 40 солдат ВСУ и пять автомобилей.* признан экстремистской организацией на территории России.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230506/iz-ukrainskogo-plena-vozvrascheny-troe-letchikov-rossii-1045679084.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230507/presechena-popytka-diversii-na-aerodrome-v-ivanovskoy-oblasti-1045683624.html
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россия, украина, министерство обороны рф, новости, донбасс
россия, украина, министерство обороны рф, новости, донбасс
Более 20 украинских беспилотников были сбиты над Черным морем
Кроме того, средства ПВО уничтожили 10 беспилотников в зоне спецоперации, перехватили пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, оперативно-тактическую ракету "Гром-2", тактическую ракету "Точка-У".
СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России в ночь с 6 на 7 мая обнаружили 22 ударных украинских дрона над акваторией Черного моря, все цели были сбиты. Об этом сообщает Министерство обороны России.
"В течение ночи над акваторией Черного моря средствами противовоздушной обороны обнаружены 22 ударных украинских беспилотных летательных аппарата. Все украинские БПЛА уничтожены огнем зенитных ракетных комплексов или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 119 районах.
Кроме того, были уничтожены пункт управления 124-й бригады территориальной обороны, узел связи 81-й аэромобильной бригады, командно-наблюдательные пункты батальона 110-й механизированной бригады ВСУ и Центра сил специальных операций ВСУ "Юг".
Ведомство сообщает, что на Купянском направлении были пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп. За сутки на этом направлении были уничтожены более 85 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубица Д-30, склад боеприпасов подразделения украинской террористической организации "Правый сектор"*.
На Красно-Лиманском направлении за сутки были уничтожены до 75 солдат ВСУ, три боевые бронированные машины, два автомобиля, одна самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-20.
На Донецком направлении штурмовые отряды овладели двумя кварталами Артемовска, за сутки авиация совершила четыре самолетовылета, артиллерия выполнила 64 огревые задачи. Было уничтожено более 340 украинских военнослужащих и наемников, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, гаубица Д-20, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.
На Южно-Донецком направлении и Запорожском направления за сутки поражены до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, на Херсонском направлении до 40 солдат ВСУ и пять автомобилей.
* признан экстремистской организацией на территории России.