https://sputnik-abkhazia.ru/20230507/bolee-20-ukrainskikh-bespilotnikov-byli-sbity-nad-chernym-morem-1045684492.html

Более 20 украинских беспилотников были сбиты над Черным морем

Более 20 украинских беспилотников были сбиты над Черным морем

Кроме того, средства ПВО уничтожили 10 беспилотников в зоне спецоперации, перехватили пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS... 07.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-07T16:00+0300

2023-05-07T16:00+0300

2023-05-07T16:00+0300

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СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России в ночь с 6 на 7 мая обнаружили 22 ударных украинских дрона над акваторией Черного моря, все цели были сбиты. Об этом сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены 98 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 119 районах. Кроме того, были уничтожены пункт управления 124-й бригады территориальной обороны, узел связи 81-й аэромобильной бригады, командно-наблюдательные пункты батальона 110-й механизированной бригады ВСУ и Центра сил специальных операций ВСУ "Юг".Ведомство сообщает, что на Купянском направлении были пресечены действия четырех диверсионно-разведывательных групп. За сутки на этом направлении были уничтожены более 85 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, гаубица Д-30, склад боеприпасов подразделения украинской террористической организации "Правый сектор"*.На Красно-Лиманском направлении за сутки были уничтожены до 75 солдат ВСУ, три боевые бронированные машины, два автомобиля, одна самоходная артиллерийская установка "Акация", гаубица Д-20.На Донецком направлении штурмовые отряды овладели двумя кварталами Артемовска, за сутки авиация совершила четыре самолетовылета, артиллерия выполнила 64 огревые задачи. Было уничтожено более 340 украинских военнослужащих и наемников, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, гаубица Д-20, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы.На Южно-Донецком направлении и Запорожском направления за сутки поражены до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, автомобиль, гаубицы "Мста-Б" и Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, на Херсонском направлении до 40 солдат ВСУ и пять автомобилей.* признан экстремистской организацией на территории России.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230506/iz-ukrainskogo-plena-vozvrascheny-troe-letchikov-rossii-1045679084.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230507/presechena-popytka-diversii-na-aerodrome-v-ivanovskoy-oblasti-1045683624.html

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