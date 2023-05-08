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Президент Абхазии поздравил Владимира Путина с Днем Победы
Президент Абхазии поздравил Владимира Путина с Днем Победы
9 мая 1945 года завершилась самая тяжелая война в истории человечества, Великая Отечественная война. 08.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-08T20:39+0300
2023-05-08T20:39+0300
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СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил российского лидера Владимира Путина с 78-летием победы СССР в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Бжания отметил, что единство всего советского народа и стремление защитить свою Родину помогло сокрушить нацистскую Германию. "Победа в Великой Отечественной войне является великолепным примером солидарности и единства в общей истории наших государств. Память о подвиге и самопожертвовании наших героев за свободу объединяет и связывает наши дружественные народы нерушимыми узами", - в частности, говорится в поздравлении.Президент Абхазии пожелал Владимиру Путину здоровья и успехов в ответственной работе во благо страны.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230508/vladimir-putin-pozdravil-prezidenta-i-narod-abkhazii-s-dnem-pobedy-1045695899.html
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абхазия, россия, новости
Президент Абхазии поздравил Владимира Путина с Днем Победы
9 мая 1945 года завершилась самая тяжелая война в истории человечества, Великая Отечественная война.
СУХУМ, 8 мая - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил российского лидера Владимира Путина с 78-летием победы СССР в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Бжания отметил, что единство всего советского народа и стремление защитить свою Родину помогло сокрушить нацистскую Германию.
"Победа в Великой Отечественной войне является великолепным примером солидарности и единства в общей истории наших государств. Память о подвиге и самопожертвовании наших героев за свободу объединяет и связывает наши дружественные народы нерушимыми узами", - в частности, говорится в поздравлении.
Президент Абхазии пожелал Владимиру Путину здоровья и успехов в ответственной работе во благо страны.