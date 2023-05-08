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Владимир Путин поздравил президента и народ Абхазии с Днем Победы
Владимир Путин поздравил президента и народ Абхазии с Днем Победы
Подобные поздравления были направлены лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Южной Осетии... 08.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-08T12:39+0300
2023-05-08T12:39+0300
2023-05-08T12:56+0300
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СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил президента и народ Абхазии с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.В поздравлениях отмечается, что в этот знаменательный день воздается дать памяти всем, кто, работая на полях сражений и в тылу, смог защитить родную землю от нацистских захватчиков."Сегодня наш нравственный долг – свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников", – говорится в поздравлении.Президент России подчеркнул, что духовное наследие Великой Победы будет и впредь способствовать развитию отношений между странами и народами постсоветского пространства, передал благодарность ветеранам и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, бодрости духа, благополучия и долгих лет жизни.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230507/zaur-gvadzhava-prinyal-uchastie-v-meropriyatiyakh-k-78-letiyu-pobedy-v-karakase-1045683486.html
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Владимир Путин поздравил президента и народ Абхазии с Днем Победы
12:39 08.05.2023 (обновлено: 12:56 08.05.2023)
Подобные поздравления были направлены лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Южной Осетии, народам Грузии и Молдавии.
СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил президента и народ Абхазии с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
В поздравлениях отмечается, что в этот знаменательный день воздается дать памяти всем, кто, работая на полях сражений и в тылу, смог защитить родную землю от нацистских захватчиков.
"Сегодня наш нравственный долг – свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников", – говорится в поздравлении.
Президент России подчеркнул, что духовное наследие Великой Победы будет и впредь способствовать развитию отношений между странами и народами постсоветского пространства, передал благодарность ветеранам и труженикам тыла, пожелал им доброго здоровья, бодрости духа, благополучия и долгих лет жизни.