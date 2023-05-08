https://sputnik-abkhazia.ru/20230508/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-9-maya-1045702485.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 9 мая

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 9 мая

Погода черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 08.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-08T18:29+0300

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абхазия

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 8 май - Sputnik. В праздничный день 9 мая в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, дождь разной интенсивности. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии