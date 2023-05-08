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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 9 мая
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 9 мая
Погода черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления. 08.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-08T18:29+0300
2023-05-08T18:29+0300
2023-05-08T18:38+0300
абхазия
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погода в абхазии
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СУХУМ, 8 май - Sputnik. В праздничный день 9 мая в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, дождь разной интенсивности. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +11°С до +16°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 9 мая
18:29 08.05.2023 (обновлено: 18:38 08.05.2023)
Погода черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля повышенного давления.
СУХУМ, 8 май - Sputnik. В праздничный день 9 мая в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, дождь разной интенсивности. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +11°С до +16°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.