Власти Абхазии поздравили ветеранов с Днем Победы
19:52 08.05.2023 (обновлено: 21:21 08.05.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Айкарам Манукян ветеран ВОВ
© Sputnik / Томас Тхайцук
На территории республики проживают 20 ветеранов, участвовавших в Великой Отечественной войне.
СУХУМ, 8 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Члены Правительства Абхазии поздравили 20 участников Великой Отечественной войны, проживающих в республике, с Днем Победы.
По информации пресс-службы Кабмина, главы министерств и ведомств вручили ветеранам цветы, памятные подарки и единовременную выплату в размере 50 000 рублей.
Кроме того, участников войны поздравили представители столичной администрации. По словам замглавы администрации Автандила Сурманидзе, вместе главой города Бесланом Эшба он лично посетил и поздравили 15 ветеранов, живущих в Сухуме.
Сурманидзе добавил, что от имени администрации города 20 ветеранам было выплачено по 20 тысяч рублей, а лицам, приравненным к ветеранам - по 10 тысяч рублей.
© Foto / Кабмин Абхазии
Поздравление ветеранов ВОВ
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© Foto / Кабмин Абхазии
Поздравление ветеранов ВОВ
© Foto / Кабмин АбхазииПоздравление ветеранов ВОВ
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© Foto / Кабмин Абхазии
Поздравление ветеранов ВОВ
© Foto / Минкульт Абхазии
Поздравление ветеранов ВОВ ветерана
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© Foto / Минкульт Абхазии
Поздравление ветеранов ВОВ ветерана
© Foto / Кабмин Абхазии
Поздравление ветеранов ВОВ
4/4
© Foto / Кабмин Абхазии
Поздравление ветеранов ВОВ
1/4
© Foto / Кабмин Абхазии
Поздравление ветеранов ВОВ
2/4
© Foto / Кабмин Абхазии
Поздравление ветеранов ВОВ
3/4
© Foto / Минкульт Абхазии
Поздравление ветеранов ВОВ ветерана
4/4
© Foto / Кабмин Абхазии
Поздравление ветеранов ВОВ
Торжественно героев войны, живущих в Сухуме и Гулрыпше, поздравил руководящий состав Минобороны вместе с военным оркестром. От имени ведомства им были вручены памятные подарки.
Более 55 тысяч граждан Абхазии сражались на фронтах Великой Отечественной войны. 17 430 человек не вернулись домой.
Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.