https://sputnik-abkhazia.ru/20230508/vlasti-abkhazii-pozdravili-veteranov-s-dnem-pobedy-1045705311.html

Власти Абхазии поздравили ветеранов с Днем Победы

Власти Абхазии поздравили ветеранов с Днем Победы

На территории республики проживают 20 ветеранов, участвовавших в Великой Отечественной войне. 08.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-08T19:52+0300

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в абхазии

абхазия

великая отечественная война

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СУХУМ, 8 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Члены Правительства Абхазии поздравили 20 участников Великой Отечественной войны, проживающих в республике, с Днем Победы. Кроме того, участников войны поздравили представители столичной администрации. По словам замглавы администрации Автандила Сурманидзе, вместе главой города Бесланом Эшба он лично посетил и поздравили 15 ветеранов, живущих в Сухуме. Сурманидзе добавил, что от имени администрации города 20 ветеранам было выплачено по 20 тысяч рублей, а лицам, приравненным к ветеранам - по 10 тысяч рублей. Торжественно героев войны, живущих в Сухуме и Гулрыпше, поздравил руководящий состав Минобороны вместе с военным оркестром. От имени ведомства им были вручены памятные подарки. Более 55 тысяч граждан Абхазии сражались на фронтах Великой Отечественной войны. 17 430 человек не вернулись домой. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230508/vladimir-putin-pozdravil-prezidenta-i-narod-abkhazii-s-dnem-pobedy-1045695899.html

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