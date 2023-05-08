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https://sputnik-abkhazia.ru/20230508/vlasti-abkhazii-pozdravili-veteranov-s-dnem-pobedy-1045705311.html
Власти Абхазии поздравили ветеранов с Днем Победы
Власти Абхазии поздравили ветеранов с Днем Победы
На территории республики проживают 20 ветеранов, участвовавших в Великой Отечественной войне. 08.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-08T19:52+0300
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СУХУМ, 8 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Члены Правительства Абхазии поздравили 20 участников Великой Отечественной войны, проживающих в республике, с Днем Победы. Кроме того, участников войны поздравили представители столичной администрации. По словам замглавы администрации Автандила Сурманидзе, вместе главой города Бесланом Эшба он лично посетил и поздравили 15 ветеранов, живущих в Сухуме. Сурманидзе добавил, что от имени администрации города 20 ветеранам было выплачено по 20 тысяч рублей, а лицам, приравненным к ветеранам - по 10 тысяч рублей. Торжественно героев войны, живущих в Сухуме и Гулрыпше, поздравил руководящий состав Минобороны вместе с военным оркестром. От имени ведомства им были вручены памятные подарки. Более 55 тысяч граждан Абхазии сражались на фронтах Великой Отечественной войны. 17 430 человек не вернулись домой. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230508/vladimir-putin-pozdravil-prezidenta-i-narod-abkhazii-s-dnem-pobedy-1045695899.html
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абхазия, великая отечественная война
абхазия, великая отечественная война

Власти Абхазии поздравили ветеранов с Днем Победы

19:52 08.05.2023 (обновлено: 21:21 08.05.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Айкарам Манукян ветеран ВОВ
Айкарам Манукян ветеран ВОВ - Sputnik Абхазия, 1920, 08.05.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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На территории республики проживают 20 ветеранов, участвовавших в Великой Отечественной войне.
СУХУМ, 8 мая - Sputnik, Асмат Цвижба. Члены Правительства Абхазии поздравили 20 участников Великой Отечественной войны, проживающих в республике, с Днем Победы.
По информации пресс-службы Кабмина, главы министерств и ведомств вручили ветеранам цветы, памятные подарки и единовременную выплату в размере 50 000 рублей.
Кроме того, участников войны поздравили представители столичной администрации. По словам замглавы администрации Автандила Сурманидзе, вместе главой города Бесланом Эшба он лично посетил и поздравили 15 ветеранов, живущих в Сухуме.
Сурманидзе добавил, что от имени администрации города 20 ветеранам было выплачено по 20 тысяч рублей, а лицам, приравненным к ветеранам - по 10 тысяч рублей.
© Foto / Кабмин Абхазии

Поздравление ветеранов ВОВ

Поздравление ветеранов ВОВ - Sputnik Абхазия
1/4
© Foto / Кабмин Абхазии

Поздравление ветеранов ВОВ

© Foto / Кабмин АбхазииПоздравление ветеранов ВОВ
Поздравление ветеранов ВОВ - Sputnik Абхазия
2/4
© Foto / Кабмин Абхазии
Поздравление ветеранов ВОВ
© Foto / Минкульт Абхазии

Поздравление ветеранов ВОВ ветерана

Поздравление ветеранов ВОВ ветерана - Sputnik Абхазия
3/4
© Foto / Минкульт Абхазии

Поздравление ветеранов ВОВ ветерана

© Foto / Кабмин Абхазии

Поздравление ветеранов ВОВ

Поздравление ветеранов ВОВ - Sputnik Абхазия
4/4
© Foto / Кабмин Абхазии

Поздравление ветеранов ВОВ

1/4
© Foto / Кабмин Абхазии

Поздравление ветеранов ВОВ

2/4
© Foto / Кабмин Абхазии
Поздравление ветеранов ВОВ
3/4
© Foto / Минкульт Абхазии

Поздравление ветеранов ВОВ ветерана

4/4
© Foto / Кабмин Абхазии

Поздравление ветеранов ВОВ

Торжественно героев войны, живущих в Сухуме и Гулрыпше, поздравил руководящий состав Минобороны вместе с военным оркестром. От имени ведомства им были вручены памятные подарки.
Более 55 тысяч граждан Абхазии сражались на фронтах Великой Отечественной войны. 17 430 человек не вернулись домой.
Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание Героя Советского Союза, трое были награждены орденами Славы трех степеней.
Президент РФ В. Путин провел заседание Совбеза РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 08.05.2023
В Абхазии
Владимир Путин поздравил президента и народ Абхазии с Днем Победы
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