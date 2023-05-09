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Бжания поздравил народ Абхазии и ветеранов с Днем Победы
Бжания поздравил народ Абхазии и ветеранов с Днем Победы
СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил народ Абхазии и ветеранов с Днем Победы в Великой Отечественной войне. 09.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-09T10:03+0300
2023-05-09T10:03+0300
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СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил народ Абхазии и ветеранов с Днем Победы в Великой Отечественной войне.Президент напомнил, что более 55 тысяч сынов и дочерей Абхазии приняли участие в этой борьбе. "Дорогие ветераны! Вы пережили две войны, и теперь, спустя 78 лет, вы видите, что эти лишения были не напрасными – и ваши семьи, и весь наш народ достойно живет на родной земле, не прислуживая угнетателям и строя планы на лучшее будущее", - подчеркнул глава государства. Он добавил, что сегодня все вновь должны быть едины внутри страны, сохраняя близкие отношения с союзниками. "Только так, в единстве и уважении, сохраняя память о Великой Победе мы сумеем исполнить мечту нескольких поколений и построить мирное, процветающее, благополучное государство для будущих поколений", - сказал Бжания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230508/vladimir-putin-pozdravil-prezidenta-i-narod-abkhazii-s-dnem-pobedy-1045695899.html
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вов, абхазия, история, аслан бжания
вов, абхазия, история, аслан бжания
СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил народ Абхазии и ветеранов с Днем Победы в Великой Отечественной войне.
"Мы отмечаем 78-ю годовщину Великой Победы и вспоминаем время, когда под натиском бесчеловечной идеологии нацизма уничтожались целые народы, и только единение всех народом Советского Союза, героизм и самоотверженность борцов с мировым злом сумело положить конец страшнейшей мировой войне и принести свободу человечеству", - говорится в поздравлении.
Президент напомнил, что более 55 тысяч сынов и дочерей Абхазии приняли участие в этой борьбе.
"Дорогие ветераны! Вы пережили две войны, и теперь, спустя 78 лет, вы видите, что эти лишения были не напрасными – и ваши семьи, и весь наш народ достойно живет на родной земле, не прислуживая угнетателям и строя планы на лучшее будущее", - подчеркнул глава государства.
Он добавил, что сегодня все вновь должны быть едины внутри страны, сохраняя близкие отношения с союзниками.
"Только так, в единстве и уважении, сохраняя память о Великой Победе мы сумеем исполнить мечту нескольких поколений и построить мирное, процветающее, благополучное государство для будущих поколений", - сказал Бжания.