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Бжания поздравил народ Абхазии и ветеранов с Днем Победы

Бжания поздравил народ Абхазии и ветеранов с Днем Победы

СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил народ Абхазии и ветеранов с Днем Победы в Великой Отечественной войне. 09.05.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил народ Абхазии и ветеранов с Днем Победы в Великой Отечественной войне.Президент напомнил, что более 55 тысяч сынов и дочерей Абхазии приняли участие в этой борьбе. "Дорогие ветераны! Вы пережили две войны, и теперь, спустя 78 лет, вы видите, что эти лишения были не напрасными – и ваши семьи, и весь наш народ достойно живет на родной земле, не прислуживая угнетателям и строя планы на лучшее будущее", - подчеркнул глава государства. Он добавил, что сегодня все вновь должны быть едины внутри страны, сохраняя близкие отношения с союзниками. "Только так, в единстве и уважении, сохраняя память о Великой Победе мы сумеем исполнить мечту нескольких поколений и построить мирное, процветающее, благополучное государство для будущих поколений", - сказал Бжания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230508/vladimir-putin-pozdravil-prezidenta-i-narod-abkhazii-s-dnem-pobedy-1045695899.html

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