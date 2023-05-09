https://sputnik-abkhazia.ru/20230509/ogon-pamyati-zazhgli-v-sukhume-1045711557.html

"Огонь памяти" зажгли в Сухуме

"Огонь памяти" зажгли в Сухуме

Частицу Вечного огня, зажженного у Кремлевской стены, привезли в Абхазию самолетом из Москвы. 09.05.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

вечный огонь

абхазия

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СУХУМ, 9 мая - Sputnik. "Огонь памяти" зажгли у памятника Неизвестному солдату на Набережной махаджиров в Сухуме. 6 мая почетный караул Российской военной базы в Абхазии передал почетному караулу Министерства обороны Абхазии частичку Вечного огня зажженного у Могилы Неизвестного солдата в Москве.В специальных лампадках главам районов республики передали частицу Вечного огня.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230509/bzhaniya-pozdravil-narod-abkhazii-i-veteranov-s-dnem-pobedy-1045711054.html

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