https://sputnik-abkhazia.ru/20230509/ogon-pamyati-zazhgli-v-sukhume-1045711557.html
"Огонь памяти" зажгли в Сухуме
"Огонь памяти" зажгли в Сухуме
Частицу Вечного огня, зажженного у Кремлевской стены, привезли в Абхазию самолетом из Москвы. 09.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-09T10:12+0300
2023-05-09T10:12+0300
2023-05-09T10:12+0300
в абхазии
вечный огонь
абхазия
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СУХУМ, 9 мая - Sputnik. "Огонь памяти" зажгли у памятника Неизвестному солдату на Набережной махаджиров в Сухуме. 6 мая почетный караул Российской военной базы в Абхазии передал почетному караулу Министерства обороны Абхазии частичку Вечного огня зажженного у Могилы Неизвестного солдата в Москве.В специальных лампадках главам районов республики передали частицу Вечного огня.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230509/bzhaniya-pozdravil-narod-abkhazii-i-veteranov-s-dnem-pobedy-1045711054.html
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вечный огонь, абхазия, вов, сухум
вечный огонь, абхазия, вов, сухум
"Огонь памяти" зажгли в Сухуме
Частицу Вечного огня, зажженного у Кремлевской стены, привезли в Абхазию самолетом из Москвы.
СУХУМ, 9 мая - Sputnik. "Огонь памяти" зажгли у памятника Неизвестному солдату на Набережной махаджиров в Сухуме.
6 мая почетный караул Российской военной базы в Абхазии передал почетному караулу Министерства обороны Абхазии частичку Вечного огня зажженного у Могилы Неизвестного солдата в Москве.
В специальных лампадках главам районов республики передали частицу Вечного огня.