https://sputnik-abkhazia.ru/20230509/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-sredu-10-maya-1045724502.html

Прогноз погоды в Абхазии на среду 10 мая

Прогноз погоды в Абхазии на среду 10 мая

Погоду черноморского побережья Абхазии будут определять перепады атмосферного давления. 09.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-09T16:40+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 9 мая - Sputnik. В среду, 10 мая, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии