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Прогноз погоды в Абхазии на среду 10 мая
Прогноз погоды в Абхазии на среду 10 мая
Погоду черноморского побережья Абхазии будут определять перепады атмосферного давления. 09.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-09T16:40+0300
2023-05-09T16:40+0300
2023-05-09T16:58+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 9 мая - Sputnik. В среду, 10 мая, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +13°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на среду 10 мая
16:40 09.05.2023 (обновлено: 16:58 09.05.2023)
Погоду черноморского побережья Абхазии будут определять перепады атмосферного давления.
СУХУМ, 9 мая - Sputnik. В среду, 10 мая, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +13°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.