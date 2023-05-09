https://sputnik-abkhazia.ru/20230509/putin-protiv-rossii-vnov-razvyazana-voyna-1045712405.html

Путин: против России вновь развязана война

Путин: против России вновь развязана война

СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Против России вновь развязана война, но страна дала отпор международному терроризму, она защитит и жителей Донбасса, и обеспечит свою... 09.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-09T10:56+0300

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вов

владимир путин

россия

парад победы

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СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Против России вновь развязана война, но страна дала отпор международному терроризму, она защитит и жителей Донбасса, и обеспечит свою безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин на параде Победы в Москве. Он добавил, что для России нет недружественных и враждебных народов "ни на Западе, ни на Востоке".Путин подчеркнул, что от тех, кто участвует в СВО, зависит безопасность Родины.Он добавил, что на Западе уничтожают мемориалы, создают культ нацизма, это надругательство – преступление тех, кто готовил новый поход на Россию. А Киев стал заложником государственного переворота и разменной монетой в руках Запада.Вся страна сплотилась, чтобы поддержать участников специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин, отметив, что страна гордится своими героями."Мы гордимся участниками специальной военной операции. Всеми, кто сражается на передовой, кто под огнем обеспечивает фронт, спасает раненых. Нет сейчас важнее дела, чем ваша боевая работа. На вас держится сегодня безопасность страны, от вас зависит будущее нашей государственности и нашего народа, вы с честью исполняете свой ратный долг - сражаетесь за Россию. За вами ваши семьи, дети, друзья, они ждут вас. Уверен, вы чувствуете их безграничную любовь. Вся страна сплотилась, чтобы поддержать наших героев. Все готовы помочь. Молятся о вас", - сказал Путин.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230509/parad-pobedy-na-krasnoy-ploschadi-pryamaya-translyatsiya--1045696407.html

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