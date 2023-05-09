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https://sputnik-abkhazia.ru/20230509/shestviya-pesni-i-frontovye-sto-gramm-kak-abkhaziya-otprazdnovala-9-maya-1045730117.html
Шествия, песни и фронтовые сто грамм: как Абхазия отпраздновала 9 Мая
Шествия, песни и фронтовые сто грамм: как Абхазия отпраздновала 9 Мая
В Абхазии прошли праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 09.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-09T21:07+0300
2023-05-09T21:28+0300
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По всей республике тысячи жителей и гостей Абхазии приняли участие в шествиях, возложении цветов к памятникам погибшим и других мероприятиях.Бадрак Авидзба, SputnikВ память о подвигеДень Победы в Сухуме начали отмечать с раннего утра, у Дома Москвы собрались участники юбилейного десятого велопробега "Спасибо за Победу". В акции организованной представительством Россотрудничества в Абхазии приняло участие 20 велосипедистов разных возрастов.Их маршрут пролегал от Сухума до Гулрыпшского района – они побывали на захоронении у санатория Смецкого, который в военное время был госпиталем, затем посетили мемориал Отечественной войны народа Абхазии напротив администрации района, после чего вернулись в Сухум.Тем временем у памятника Неизвестному солдату на Набережной махаджиров зажгли "Огонь памяти", который несколько дней назад доставили из Москвы. После чего состоялось возложение цветов, в котором приняло участие большое количество людей, в том числе руководство республики во главе с президентом Асланом Бжания.Затем у памятника Неизвестном солдату прошел митинг, где глава администрации президента Джансух Нанба поздравил участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.В продолжении митинга Посол России в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что память о бессмертном подвиге тех, кто защищал Родину и трудился в тылу, о тех, кто погиб на полях сражения, является одной из важнейших основ союзнических отношений между Россией и Абхазией и залогом их поступательного развития.Парад, "Бессмертный полк" и полевая кухняТрадиционно во время празднования 9 Мая у памятника Неизвестному солдату разворачивают полевую кухню, где любой желающий мог отведать кашу, выпить чай или же поднять фронтовые сто грамм и многие присутствовавшие с удовольствием угощались. Невозможно себе представить 9 Мая и без военного парада – более 600 абхазских и российских военнослужащих прошли по Набережной махаджиров в сопровождении военно-духового оркестра Министерства обороны Абхазии.После торжественного шествия прошел "Бессмертный полк", десятки людей с фотографиями своих родных – участников Великой Отечественной войны прошли по улицам Сухума и завершили акцию у памятника Неизвестному солдату.Праздничные мероприятия продолжились концертом у Абхазского драматического театра, организованном Управлением культуры администрации Сухума. На нем представители абхазской эстрады, а также детские вокальные коллективы исполнили всем известные военные песни, а хореографические коллективы показали свое мастерство в танце.Праздничные мероприятия в столице завершились концертом "На языке музыки" в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба. Выступить перед абхазскими зрителями в День Победы приехали солисты московской филармонии "Романтик-квартет".Музыканты исполнили классические произведения, в числе которых работы Чайковского, Римского-Корсакова, Шостаковича.В концерте также приняли участие - Народная артистка России Надежда Крыгина и Квинтет солистов Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной "Новый день" и Московский Синодальный хор.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230509/bzhaniya-pozdravil-narod-abkhazii-i-veteranov-s-dnem-pobedy-1045711054.html
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вов, абхазия, история
вов, абхазия, история

Шествия, песни и фронтовые сто грамм: как Абхазия отпраздновала 9 Мая

21:07 09.05.2023 (обновлено: 21:28 09.05.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошел в Сухуме
Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошел в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 09.05.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В Абхазии прошли праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
По всей республике тысячи жителей и гостей Абхазии приняли участие в шествиях, возложении цветов к памятникам погибшим и других мероприятиях.
Бадрак Авидзба, Sputnik

В память о подвиге

День Победы в Сухуме начали отмечать с раннего утра, у Дома Москвы собрались участники юбилейного десятого велопробега "Спасибо за Победу". В акции организованной представительством Россотрудничества в Абхазии приняло участие 20 велосипедистов разных возрастов.
Их маршрут пролегал от Сухума до Гулрыпшского района – они побывали на захоронении у санатория Смецкого, который в военное время был госпиталем, затем посетили мемориал Отечественной войны народа Абхазии напротив администрации района, после чего вернулись в Сухум.
Тем временем у памятника Неизвестному солдату на Набережной махаджиров зажгли "Огонь памяти", который несколько дней назад доставили из Москвы. После чего состоялось возложение цветов, в котором приняло участие большое количество людей, в том числе руководство республики во главе с президентом Асланом Бжания.
Затем у памятника Неизвестном солдату прошел митинг, где глава администрации президента Джансух Нанба поздравил участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

"Их подвиг является свидетельством того, что даже самое страшное зло можно победить. Спасибо им за все, что они сделали для нас. В этот день мы вспоминаем тех, кто пожертвовал своей жизнью, чтобы обеспечить мир и свободу для нас всех. Более 55 тысяч человек из Абхазии были мобилизованы и воевали, из них более 17 тысяч человек не вернулись домой, пав смертью храбрых в боях с немецко-фашистскими захватчиками", - подчеркнул он.

В продолжении митинга Посол России в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что память о бессмертном подвиге тех, кто защищал Родину и трудился в тылу, о тех, кто погиб на полях сражения, является одной из важнейших основ союзнических отношений между Россией и Абхазией и залогом их поступательного развития.
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 09.05.2023
В Абхазии
Бжания поздравил народ Абхазии и ветеранов с Днем Победы
10:03

Парад, "Бессмертный полк" и полевая кухня

Традиционно во время празднования 9 Мая у памятника Неизвестному солдату разворачивают полевую кухню, где любой желающий мог отведать кашу, выпить чай или же поднять фронтовые сто грамм и многие присутствовавшие с удовольствием угощались.
Невозможно себе представить 9 Мая и без военного парада – более 600 абхазских и российских военнослужащих прошли по Набережной махаджиров в сопровождении военно-духового оркестра Министерства обороны Абхазии.
После торжественного шествия прошел "Бессмертный полк", десятки людей с фотографиями своих родных – участников Великой Отечественной войны прошли по улицам Сухума и завершили акцию у памятника Неизвестному солдату.
Праздничные мероприятия продолжились концертом у Абхазского драматического театра, организованном Управлением культуры администрации Сухума. На нем представители абхазской эстрады, а также детские вокальные коллективы исполнили всем известные военные песни, а хореографические коллективы показали свое мастерство в танце.
Праздничные мероприятия в столице завершились концертом "На языке музыки" в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба. Выступить перед абхазскими зрителями в День Победы приехали солисты московской филармонии "Романтик-квартет".
© Sputnik / Марианна Кубрава Солисты московской филармонии "Романтик-квартет" выступили в Абхазии
Солисты московской филармонии Романтик-квартет выступили в Абхазии - Sputnik Абхазия
1/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Солисты московской филармонии "Романтик-квартет" выступили в Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава Солисты московской филармонии "Романтик-квартет" выступили в Абхазии
Солисты московской филармонии Романтик-квартет выступили в Абхазии - Sputnik Абхазия
2/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Солисты московской филармонии "Романтик-квартет" выступили в Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава Солисты московской филармонии "Романтик-квартет" выступили в Абхазии
Солисты московской филармонии Романтик-квартет выступили в Абхазии - Sputnik Абхазия
3/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Солисты московской филармонии "Романтик-квартет" выступили в Абхазии
© Sputnik / Марианна Кубрава Солисты московской филармонии "Романтик-квартет" выступили в Абхазии
Солисты московской филармонии Романтик-квартет выступили в Абхазии - Sputnik Абхазия
4/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Солисты московской филармонии "Романтик-квартет" выступили в Абхазии
1/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Солисты московской филармонии "Романтик-квартет" выступили в Абхазии
2/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Солисты московской филармонии "Романтик-квартет" выступили в Абхазии
3/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Солисты московской филармонии "Романтик-квартет" выступили в Абхазии
4/4
© Sputnik / Марианна Кубрава
Солисты московской филармонии "Романтик-квартет" выступили в Абхазии
Музыканты исполнили классические произведения, в числе которых работы Чайковского, Римского-Корсакова, Шостаковича.
В концерте также приняли участие - Народная артистка России Надежда Крыгина и Квинтет солистов Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной "Новый день" и Московский Синодальный хор.
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