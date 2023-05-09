https://sputnik-abkhazia.ru/20230509/shestviya-pesni-i-frontovye-sto-gramm-kak-abkhaziya-otprazdnovala-9-maya-1045730117.html

Шествия, песни и фронтовые сто грамм: как Абхазия отпраздновала 9 Мая

Шествия, песни и фронтовые сто грамм: как Абхазия отпраздновала 9 Мая

В Абхазии прошли праздничные мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 09.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-09T21:07+0300

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По всей республике тысячи жителей и гостей Абхазии приняли участие в шествиях, возложении цветов к памятникам погибшим и других мероприятиях.Бадрак Авидзба, SputnikВ память о подвигеДень Победы в Сухуме начали отмечать с раннего утра, у Дома Москвы собрались участники юбилейного десятого велопробега "Спасибо за Победу". В акции организованной представительством Россотрудничества в Абхазии приняло участие 20 велосипедистов разных возрастов.Их маршрут пролегал от Сухума до Гулрыпшского района – они побывали на захоронении у санатория Смецкого, который в военное время был госпиталем, затем посетили мемориал Отечественной войны народа Абхазии напротив администрации района, после чего вернулись в Сухум.Тем временем у памятника Неизвестному солдату на Набережной махаджиров зажгли "Огонь памяти", который несколько дней назад доставили из Москвы. После чего состоялось возложение цветов, в котором приняло участие большое количество людей, в том числе руководство республики во главе с президентом Асланом Бжания.Затем у памятника Неизвестном солдату прошел митинг, где глава администрации президента Джансух Нанба поздравил участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.В продолжении митинга Посол России в Абхазии Михаил Шургалин отметил, что память о бессмертном подвиге тех, кто защищал Родину и трудился в тылу, о тех, кто погиб на полях сражения, является одной из важнейших основ союзнических отношений между Россией и Абхазией и залогом их поступательного развития.Парад, "Бессмертный полк" и полевая кухняТрадиционно во время празднования 9 Мая у памятника Неизвестному солдату разворачивают полевую кухню, где любой желающий мог отведать кашу, выпить чай или же поднять фронтовые сто грамм и многие присутствовавшие с удовольствием угощались. Невозможно себе представить 9 Мая и без военного парада – более 600 абхазских и российских военнослужащих прошли по Набережной махаджиров в сопровождении военно-духового оркестра Министерства обороны Абхазии.После торжественного шествия прошел "Бессмертный полк", десятки людей с фотографиями своих родных – участников Великой Отечественной войны прошли по улицам Сухума и завершили акцию у памятника Неизвестному солдату.Праздничные мероприятия продолжились концертом у Абхазского драматического театра, организованном Управлением культуры администрации Сухума. На нем представители абхазской эстрады, а также детские вокальные коллективы исполнили всем известные военные песни, а хореографические коллективы показали свое мастерство в танце.Праздничные мероприятия в столице завершились концертом "На языке музыки" в Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гумба. Выступить перед абхазскими зрителями в День Победы приехали солисты московской филармонии "Романтик-квартет".Музыканты исполнили классические произведения, в числе которых работы Чайковского, Римского-Корсакова, Шостаковича.В концерте также приняли участие - Народная артистка России Надежда Крыгина и Квинтет солистов Государственного академического русского народного ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной "Новый день" и Московский Синодальный хор.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230509/bzhaniya-pozdravil-narod-abkhazii-i-veteranov-s-dnem-pobedy-1045711054.html

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