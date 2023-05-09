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https://sputnik-abkhazia.ru/20230509/voennyy-parad-proshel-v-sukhume-1045713484.html
Военный парад прошел в Сухуме
Военный парад прошел в Сухуме
СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, прошел в Сухуме на Набережной... 09.05.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, прошел в Сухуме на Набережной махаджиров у памятника Неизвестному солдату. В мероприятии приняли участие более 600 военнослужащих.В торжественном прохождения маршем пеших колонн парадного расчета приняли участие военнослужащие Министерства обороны Абхазии, Государственной службы охраны, Министерства чрезвычайных ситуаций, Высшей школы милиции Министерства внутренних дел, Государственной миграционной службы Абхазии, 7-й объединенной военной базы Министерства обороны Российской Федерации и пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230509/bzhaniya-pozdravil-narod-abkhazii-i-veteranov-s-dnem-pobedy-1045711054.html
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вов, абхазия, сухум
вов, абхазия, сухум

Военный парад прошел в Сухуме

11:33 09.05.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошел в Сухуме
Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошел в Сухуме - Sputnik Абхазия, 1920, 09.05.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, прошел в Сухуме на Набережной махаджиров у памятника Неизвестному солдату.
В мероприятии приняли участие более 600 военнослужащих.
В торжественном прохождения маршем пеших колонн парадного расчета приняли участие военнослужащие Министерства обороны Абхазии, Государственной службы охраны, Министерства чрезвычайных ситуаций, Высшей школы милиции Министерства внутренних дел, Государственной миграционной службы Абхазии, 7-й объединенной военной базы Министерства обороны Российской Федерации и пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия.
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