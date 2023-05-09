https://sputnik-abkhazia.ru/20230509/voennyy-parad-proshel-v-sukhume-1045713484.html
Военный парад прошел в Сухуме
Военный парад прошел в Сухуме
СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, прошел в Сухуме на Набережной... 09.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-09T11:33+0300
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СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, прошел в Сухуме на Набережной махаджиров у памятника Неизвестному солдату. В мероприятии приняли участие более 600 военнослужащих.В торжественном прохождения маршем пеших колонн парадного расчета приняли участие военнослужащие Министерства обороны Абхазии, Государственной службы охраны, Министерства чрезвычайных ситуаций, Высшей школы милиции Министерства внутренних дел, Государственной миграционной службы Абхазии, 7-й объединенной военной базы Министерства обороны Российской Федерации и пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230509/bzhaniya-pozdravil-narod-abkhazii-i-veteranov-s-dnem-pobedy-1045711054.html
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Военный парад прошел в Сухуме
СУХУМ, 9 мая - Sputnik. Военный парад, посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, прошел в Сухуме на Набережной махаджиров у памятника Неизвестному солдату.
В мероприятии приняли участие более 600 военнослужащих.
В торжественном прохождения маршем пеших колонн парадного расчета приняли участие военнослужащие Министерства обороны Абхазии, Государственной службы охраны, Министерства чрезвычайных ситуаций, Высшей школы милиции Министерства внутренних дел, Государственной миграционной службы Абхазии, 7-й объединенной военной базы Министерства обороны Российской Федерации и пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия.