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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 11 мая
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 11 мая
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле повышенного давления. 10.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-10T16:00+0300
2023-05-10T16:00+0300
2023-05-10T17:07+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 10 мая – Sputnik. В четверг, 11 мая, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и до полудня местами кратковременный дождь, гроза, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 11 мая
16:00 10.05.2023 (обновлено: 17:07 10.05.2023)
Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле повышенного давления.
СУХУМ, 10 мая – Sputnik. В четверг, 11 мая, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и до полудня местами кратковременный дождь, гроза, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +13°С до +18°С.
Температура морской воды +14°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.