https://sputnik-abkhazia.ru/20230510/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-11-maya-1045739440.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 11 мая

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 11 мая

Погоду черноморского побережья Абхазии будет определять барическое поле повышенного давления. 10.05.2023, Sputnik Абхазия

2023-05-10T16:00+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 10 мая – Sputnik. В четверг, 11 мая, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, ночью и до полудня местами кратковременный дождь, гроза, туман. Об этом сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +8°С до +13°С, днем от +13°С до +18°С.Температура морской воды +14°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии