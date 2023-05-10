https://sputnik-abkhazia.ru/20230510/sbornye-abkhazii-i-artsakha-provedut-match-dlya-otbora-na-conifa-2024--1045740846.html

Сборные Абхазии и Арцаха проведут матч для отбора на ConIFA-2024

Сборные Абхазии и Арцаха проведут матч для отбора на ConIFA-2024

Главный комитет ConIFA принял решение о проведении Чемпионата мира по футболу в 2024 в Курдистане. 10.05.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Футбольный матч между сборными Абхазии и Арцаха состоится в Сухуме 10 июля, рассказал представитель республики в ConIFA Гиви Тодуа.Это игра отборочного тура для попадания на Чемпионат мира по футболу ConIFA в 2024 году. Всего в чемпионате будут принимать участие 16 команд.По его словам, было два претендента принимать турнир – Филиппины и Курдистан."Но Курдистан выполнил все критерии, которые были назначены главным комитетом ConIFA. Выбор пал на эту страну в связи с ее готовностью принять такой широкомасштабный чемпионат у себя дома. Стадионы в Курдистане очень хорошие, модернизированные, и с гостиницами все отлично. Есть все условия для комфорта футболистов и болельщиков, гостей страны", –отметил он.Сейчас главная задача – хорошо подготовиться к стыковому матчу с Арцахом, говорит Тодуа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221223/abkhaziya-primet-uchastie-v-chempionate-evropy-conifa--1043275498.html

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