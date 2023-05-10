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Сборные Абхазии и Арцаха проведут матч для отбора на ConIFA-2024
Сборные Абхазии и Арцаха проведут матч для отбора на ConIFA-2024
Главный комитет ConIFA принял решение о проведении Чемпионата мира по футболу в 2024 в Курдистане. 10.05.2023, Sputnik Абхазия
2023-05-10T17:30+0300
2023-05-10T17:30+0300
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СУХУМ, 10 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Футбольный матч между сборными Абхазии и Арцаха состоится в Сухуме 10 июля, рассказал представитель республики в ConIFA Гиви Тодуа.Это игра отборочного тура для попадания на Чемпионат мира по футболу ConIFA в 2024 году. Всего в чемпионате будут принимать участие 16 команд.По его словам, было два претендента принимать турнир – Филиппины и Курдистан."Но Курдистан выполнил все критерии, которые были назначены главным комитетом ConIFA. Выбор пал на эту страну в связи с ее готовностью принять такой широкомасштабный чемпионат у себя дома. Стадионы в Курдистане очень хорошие, модернизированные, и с гостиницами все отлично. Есть все условия для комфорта футболистов и болельщиков, гостей страны", –отметил он.Сейчас главная задача – хорошо подготовиться к стыковому матчу с Арцахом, говорит Тодуа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221223/abkhaziya-primet-uchastie-v-chempionate-evropy-conifa--1043275498.html
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футбол, спорт, спортивная абхазия, абхазия, conifa
футбол, спорт, спортивная абхазия, абхазия, conifa
Сборные Абхазии и Арцаха проведут матч для отбора на ConIFA-2024
17:30 10.05.2023 (обновлено: 18:13 10.05.2023)
Главный комитет ConIFA принял решение о проведении Чемпионата мира по футболу в 2024 в Курдистане.
СУХУМ, 10 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Футбольный матч между сборными Абхазии и Арцаха состоится в Сухуме 10 июля, рассказал представитель республики в ConIFA Гиви Тодуа.
Это игра отборочного тура для попадания на Чемпионат мира по футболу ConIFA в 2024 году. Всего в чемпионате будут принимать участие 16 команд.
"У нас в планах проведение культурного дня (Арцаха - прим.) в Абхазии. Как вы знаете, в Абхазии есть армянская община, так что это культурно-интеграционное мероприятие, где граждане нашей страны и гости смогут поближе познакомиться с культурой Арцаха и Армении в целом", – добавил он.
По его словам, было два претендента принимать турнир – Филиппины и Курдистан.
"Но Курдистан выполнил все критерии, которые были назначены главным комитетом ConIFA. Выбор пал на эту страну в связи с ее готовностью принять такой широкомасштабный чемпионат у себя дома. Стадионы в Курдистане очень хорошие, модернизированные, и с гостиницами все отлично. Есть все условия для комфорта футболистов и болельщиков, гостей страны", –отметил он.
Сейчас главная задача – хорошо подготовиться к стыковому матчу с Арцахом, говорит Тодуа.